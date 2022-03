Slovenská lyžiarska hviezda ešte testovala lyže: Petra už ráta hodiny do stretnutia s fanúšikmi

Stále je v kolotoči povinností! Petra Vlhová (26) sa vlastne ešte nezastavila... Z Méribelu, kde prevzala malý krištáľový glóbus za víťaznú púť v slalome, si to zamierila do Dubaja, kde mala pracovné povinnosti ako ambasádorka organizácie Slovakia Travel, a odtiaľ sa presunula do Talianska, kde ju čakalo testovanie nových lyží na ďalšiu zimu.

„A potom mám privítanie s fanúšikmi v Liptovskom Mikuláši, toho sa už neviem dočkať,“ vyhlásila Petra. Tieto stretnutia s najvernejšími priaznivcami sú pre ňu ozajstnou bodkou za sezónou, o ktorej hovorí ako o najlepšej v kariére. Dá sa povedať, že právom. Veď do bodky splnila svoje predsavzatia z jej začiatku: získala olympijské zlato i malý glóbus za slalom, v ktorom dominovala tak, ako už dávno žiadna lyžiarka!

Zvíťazila v piatich slalomoch tejto sezóny SP, dvakrát bola druhá a iba raz - v Aare - sa na stupne nedostala, skončila štvrtá. „Tento rok som sa v slalome cítila naozaj veľmi dobre. Vyhrala som pár sveťákov, malý glóbus, olympiádu. Toto bola moja najlepšia sezóna v kariére. Cítila som sa silná, ukázali to aj výsledky,“ uviedla rodáčka z Liptova, ktorá potom v rozhovore pre TV Markíza naznačila aj svoje plány do budúcnosti.

Ešte OH, potom deti

„Vidím to tak, že potiahnem štyri roky do ďalšej olympiády. Potom by som chcela skončiť a mať deti. Ale, samozrejme, stať sa môže čokoľvek,“ vyhlásila Slovenka, ktorá takmer pridala aj čerešničku na tortu sezóny: obhajobu veľkého glóbusu! Naozaj nechýbalo veľa a vyšlo by jej to. Stačilo nepokaziť preteky v Lenzerheide...

Jedna motivácia

Má olympijské zlato, veľký glóbus, tri malé (dva získala v slalome a jeden v paralelnom slalome), päť individuálnych medailí z majstrovstiev sveta – zlatú z obrovského slalomu, striebornú a bronzovú zo slalomu a dve strieborné z alpskej kombinácie.

Má ešte vôbec nejakú motiváciu trénovať, pokračovať? - túto otázku dostáva v poslednom čase veľmi často. Petra má na to typicky jasnú odpoveď: „Áno, zlato z MS zo slalomu mi ešte chýba, ale potrebujem si oddýchnuť a potom budeme hovoriť o cieľoch na ďalšiu sezónu.“ Prvé kroky smerom k novej sezóne už urobila. Vlastne to urobil život... Tím Petry Vlhovej po rokoch opustí servisman a asistent hlavného trénera Matteo Baldissarutti, ktorý s manželkou Cristinou čakajú prírastok do rodiny. V sobotu v Liptovskom Mikuláši by však mal byť ešte celý tím pohromade, chýbať nebude ani Matteo.

Konečne voľno!

Sezóna sa pre Petru skončí v sobotu. V piatok ju čaká tradičné prijatie u prezidentky Zuzany Čaputovej, v sobotu o 14.00 SELČ spomínané rande s fanúšikmi na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši a potom konečne dôjde na vysnívanú dovolenku v exotike, kde bude robiť to, čo oznámila už po poslednom štarte v sezóne: „Ľahnem si na lehátko, dám si pivo a nebudem robiť nič.“