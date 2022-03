Brankár Bandura o hrôzach v rodnej Sumskej oblasti neďaleko Ruska: Mŕtvoly na uliciach nemá kto pochovať!

Nenachádza slov! Vojnové zverstvá ruských okupantov pocítila medzi prvými Sumská oblasť, ktorá hraničí s krajinou agresora. Jej centrum Sumy patrí k najzničenejším mestám Ukrajiny. Futbalový brankár Oleksandr Bandura (35) sa v tejto oblasti narodil, ale zotrvávať v nej dnes je životu nebezpečná vec. Nie všetci však mohli a chceli ujsť.

Bandura v Sumy futbalovo vyrastal. Chytal za Simferopol, Metalurg Doneck a v ukrajinskej reprezentácii robil náhradníka. Momentálne je v relatívnom bezpečí na západe krajiny. „S rodinou teraz žijeme v Ivano-Frankivsku. Život v našom rodnom kraji je ťažko predstaviteľný. V Ochtyrke vládne peklo. Mŕtvoly ležia na uliciach. Nemá ich kto pochovať. V dedine, kde som sa narodil, je pokoj,“ povedal pre fanday.net.

Skúsený brankár si uvedomuje, že konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom trvá od roku 2014. Napriek tomu pochyboval, že by susedná krajina raz vtrhla na ich územie a rozpútala vojnu. „Zobudil som sa presne vtedy, keď sa to začalo. V telefóne som našiel správu, že nás napadli. Prvé tri dni som neveril, čo sa deje. Sedem rokov nepozerám televíziu a nečítam správy. Teraz sa to zmenilo.“

V zime prestúpil z Ruchu Ľvov do FC Minaj, predposledného tímu ukrajinskej ligy. Dohratie sezóny je však vo hviezdach. Na premiéru v novom drese si musí počkať. „Teraz to nie je o futbale. Dvakrát do týždňa behávam s chalanmi, ktorých poznám v Ivano-Frankivsku, ale nič viac. Neviem, čo bude ďalej. Raz sa táto vojna skončí. Ale za akú cenu? S koľkými obeťami? Putin je blázon. Nerozumiem však strelcom a pilotom, ktorí ničia naše obytné budovy, divadlá, pôrodnice, škôlky,“ dodal so smútkom Bandura.