Pirát neveril vlastným ušiam: Mám chuť ho trafiť po hereckom výkone ešte viac...

Oktagon MMA pripravuje okrem najbližšieho gala v Ostrave aj svoj prvý turnaj na nemeckej pôde s názvom Oktagon 33. Ten je na pláne 4.6.2022, predtým sa ale pozornosť fanúšikov najúspešnejšej česko-slovenskej bojovej organizácie upriami na projekt Oktagon Underground, na ktorom sa bude bojovať iba v postojárskych disciplínach.

Okrem hlavného zápasu, ktorý obstará Karlos Vémola pri návrate do zápasníckeho tempa proti Marpovi, uvidíme aj súboj Piráta Krištofiča, ktorý prijal pozvánku do duelu s Milošom Petráškom.

Petrášek na našej scéne nie je známy tým, že by šiel do trashtalkov (výmeny názorov) a snažil sa robiť humbuk okolo seba a zápasu, do ktorého nastúpi.

Aj preto bol Krištofič prekvapený, keď sa dopočul o tom, že Petrášek konštatoval, že ho bude s radosťou v tomto zápase udierať do tváre. „Vždy bol ku mne milý, slušný, gratuloval mi k narodeniu dcérky a prial mi všetko dobré. Tým si u mňa získal rešpekt a úctu. A teraz som si všimol, že rozpráva, že potrebujem dostať po ryšavej papuli. Som zaskočený a nechápem to. Takže všetky tie úsmevy a priania boli falošné, myslel som si o ňom, že je to slušný človek,“ konštatoval Pirát v štúdiu priamo na gala Oktagon Prime 5.

Petrášek prijal pozvánku do boxerského zápasu aj z dôvodu, že má problémy s chrbticou, ktoré mu nedovolia trénovať MMA. Aj preto je rád, že môže konečne naskočiť do prípravy, keďže posledný zápas absolvoval ešte v priebehu júna 2021, konkrétne na Štvanici v Prahe. „Oktagon mi dal ponuku na zápas v boxe s Pirátom. To sa nedalo odmietnuť, naviac po tom hereckom výkone, ktorý predviedol Pirát v štúdiu mám chuť ho trafiť medzi oči ešte viac, koniec hlásenia,“ napísal prezývaný Meloun na sociálne siete.

Na spomínanom turnaji uvidíme aj súboj šampióna Oktagonu Jonasa Magarda, ktorý sa postaví do ringu proti domácej legende Václavovi Sivákovi. Vladimír Lengál vyzve Michaela Krčmářa a Václav Mikulášek alias Baba Jaga si v stand-upe zmeria sily s Michalom Kotalíkom, ktorý sa do bojového kolotoča vracia po takmer štyroch rokoch.