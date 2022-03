Belgický futbalista († 28) prehral boj s leukémiou, otec dcéry: Dojemný odkaz manželky!

Tragická správa, ktorá trhá srdce! Belgický futbalista Miguel van Damme († 28) prehral boj s leukémiou. Zostala tu po ňom dvojročná dcérka a manželka.

Belgičanovi zákernú chorobu prvýkrát diagnostikovali počas lekárskej prehliadky pred sezónou 2016/17 a s chorobou statočne zápasil viac ako päť rokov. Miguel van Damme v septembri 2020 fanúšikom smutne oznámil, že liečba už nepomáha.

Belgičan zanechal po sebe malú dcérku a manželku, ktorá mu poslal dojemný odkaz.„Náš najdrahší miláčik, ocko odišiel na svoj posledný zápas. Duel, ktorý sa už nedá vyhrať. Odišiel si od nás veľmi pomaly, no urobil si to znova svojím vlastným spôsobom... Bojoval si ako lev. Prinútil si ma uvedomiť si, že neexistuje nič také ako vzdať sa, aj keby tam bol len jeden malý záblesk úspechu, znova a znova si to prekonal. Miláčik, už odpočívaj. Teraz si oslobodený od všetkej bolesti. Tvoje dievčatá ťa milujú,“ napísala manželka zosnulého futbalistu na Instagrame.

Van Damme odchytal za Cercle Bruggy 40 duelov. V najvyššej belgickej súťaži debutoval v roku 2014, leukémiu mu diagnostikovali v roku 2016. "Slová nedokážu vyjadriť naše pocity, hoci sme vedeli, že veci už istý čas nejdú správnym smerom. Miguelova vytrvalosť a sila neustále vzdorovať nepriazni osudu budú inšpiráciou pre všetkých," zverejnil klub.