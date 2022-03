Neuveriteľný prešľap špičkových komentátorov! Zabudli si vypnúť mikrofóny a... Odniesla si to olympijská víťazka

Meagan Duhamelová, momentálne trénerka a expertka, sa stala terčom britských komentátorov, ktorí si nevšimli, že majú zapnuté mikrofóny. Éterom zneli urážky na adresu olympijskej víťazky.

Nie je to žiadna novinka ani na Slovensku. Podobné prípady poznáme aj z tunajších komentátorských vôd.

Britskí komentátori Simon Reed a Nicky Slater sa vulgárne vyjadrovali na adresu olympijskej šampiónky z Pjongčangu Meagan Duhamelovej, o ktorej hovorili ako o „b*tch z Kanady.“

@SimonReedTV needs to be fired asap pic.twitter.com/S9BvMWyDJG