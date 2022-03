Hokejisti Michaloviec odvrátili hrozbu vyradenia: Košiciam nadelili šestku

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili v 4. štvrťfinálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HC Košice 6:2. Vďaka tomu sa udržali v sérii, v ktorej prehrávajú 1:3 na zápasy. Piaty duel je na programe vo štvrtok 31. marca v Michalovciach.

HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 2:6 (1:2, 0:4, 1:0)

Góly: 1. Ihnačák (McPherson, Snuggerud), 58. Slovák (Bartánus, Pereskokov) - 13. Galbavý, 16. Regenda (Ross, Cameranesi), 23. Ross (Erkinjuntti, Cameranesi), 24. Galbavý (Mudrák, Buc), 24. Buc (Macejko, Doherty), 30. Buc (Erkinjuntti, Cameranesi). Rozhodovali: Goga, Baluška – Kacej, Šoltés, vylúčení: 8:7 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 5133 divákov. Zmeny: 30. Jurčák namiesto Košarišťana (Koš.)

zostavy:

Košice: Košarišťan (30. Jurčák)- Volgin, Šedivý, Snuggerud, Saucerman, Deyl, Novota, Jacko - Klhufek, Chovan, Rogoň - McPherson, Ihnačák, Bartánus - Paršin, Slovák, Pereskokov - Milý, Mrázik, Jokeľ - Vaculík

Michalovce: Williams - Pavlin, Ross, Doherty, Macejko, Mudrák, Bokroš, Mihálik - Erkinjuntti, Cameranesi, Kukuča - Regenda, Galamboš, Faith - Galbavý, Buc, Keränen - Mašlonka, Mráz, Przygodzki





Michalovčania nastúpili s imperatívom víťazstva, v opačnom prípade by sa pre nich sezóna skončila. Zápas však lepšie odštartovali Košičania, keď Ihnačák začal rovnako ako skončil predošlý zápas - gólom po úniku z druhej vlny. Gól až príliš upokojil domácich, ktorí vlastnou chybou dovolili súperovi. Košický obranca Saucerman si počas signalizovaného trestu hostí poslal puk zo stredného pásma do prázdnej bránky. Rozhodcovia pripísali gól Galbavému, ktorý sa ako posledný z Michalovčanov dotkol puku a následne zamieril na trestnú lavicu. Košičania v presilovke neprekvapili brániacu sa štvoricu hostí a tí sa dostali do vedenia v 16. minúte. Rossovu strelu v presilovke tečoval Regenda - 1:2. Hostia prevzali iniciatívu, do konca druhej časti si viackrát vytvorili tlak, no Košarišťana neprekonali. Nepodarilo sa to ani Mašlonkovi, ktorý trafil žŕdku.



Aktivita hostí neutíchla ani v úvode druhej časti, naopak, pretavili ju do gólových úspechov, ktorými definitívne zlomili zápas. V 23. minúte obranca Ross zakončil prečíslenie, keď dorazil puk za Košarišťana - 1:3. Krátko na to sa ujala aj strela Mudráka, ktorú tečoval Galbavý - 1:4. Rozbehnutí hostia gólovo pokračovali aj v následnej presilovke, ktorú spred bránkoviska využil Buc. Rovnaký hráč využil aj ďalšiu michalovskú presilovku, keď v 30. minúte upravil už na 1:6. V bránke domácich nahradil Košarišťana extraligový debutant Jurčák. Do konca druhej tretiny sa na ľade viackrát iskrilo, pribudlo aj vylúčených, ale skóre sa už nezmenilo.



Vysoký rozdiel skóre ubral na náboji v tretej časti. Košičania sa síce snažili o druhý gólový úspech, ale sebaistí hostia im veľa nedovoľovali. Košický brankár Jurčák čelil v tretej časti viacerým nebezpečným pokusom hostí, ale neinkasoval. V 58. minúte vyšla Košičanom ofenzívna akcia, na konci ktorej bol Slovák - 6:2.