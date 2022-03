Veľká hviezda z NHL odmietla hrať za Česko na MS: Hanba, nedodržal dohodu, reaguje Nedvěd!

Ani v roku 2022 nebude český hokejový útočník Pavel Zacha reprezentovať svoju krajinu na majstrovstvách sveta.

Dvadsaťštyriročný rodák z Brna sa síce s klubom zámorskej NHL New Jersey Devils neprebojuje do play-off, no generálnemu manažérovi národného tímu Petrovi Nedvědovi sa napriek tomu opäť ospravedlnil. "Mrzí ma to, nie je to, bohužiaľ, prvýkrát. Ale poradíme si aj bez neho. Pavel mi povedal, že je to vinou kontraktu, ktorý sa mu po sezóne končí. Vraj mu to agent neodporučil," povedal Nedvěd podľa webu isport.blesk.cz.

Pavel Zacha sa údajne s Nedvědom pred pár mesiacmi dohodol na účasti vo Fínsku. "Nevadí. Je to mínus najmä pre neho. Som si istý, že aj bez Pavla zostavíme veľmi silný tím," pokračoval Nedvěd.

Pavel Zacha pôsobí v zámorí už niekoľko rokov, no na vrcholnom podujatí vo farbách reprezentácie ČR ešte neštartoval. "Je podľa mňa skoro až hanba, že tak mladý chlapec nechce reprezentovať svoju krajinu. Je to alarmujúce aj z toho pohľadu, že sme sa dohodli na olympiádu v Pekingu. Tam napokon hráči NHL nehrali, no predpokladal som, že uplatníme dohodu o tom, že na MS pôjde. Ale nestalo sa tak," poznamenal Nedvěd.