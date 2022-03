Hanba a hnus: Aha, čo futbalisti Talianska po sebe nechali v šatni!

Futbalisti Talianska si poriadnu hanbu spravili nielen výkonom na ihrisku v baráži MS 2022 proti Severnému Macedónsku, ale aj po stretnutí. Hnusné, čo po sebe zanechali v šatni!

Futbalisti Talianska vybuchli v baráži o postup na MS 2022 a doma v Palerme prehrali so Severným Macedónskom šokujúco 0:1. Nekvalifikovali sa na svetový šampionát druhýkrát po sebe. Hanbu si však spravili nielen výkonom na ihrisku, ale aj po zápase. Úradujúci majstri Európy za sebou zanechali v kabíne otrasný neporiadok. „Dá sa prehrať a odísť aj so cťou. A nie ako banda bordelárov, ktorá za sebou nechá spúšť," komentoval zábery talianskej spúšťe v kabíne po zápase so Severným Macedónskom jeden z fanúšikov.