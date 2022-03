Futbalových Sokolíkov čaká ťažké Španielsko: Netreba sa ich báť, burcuje Kadák!

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov si v utorok zahrajú domáci šláger kvalifikácie ME 2023. O 16.00 h privítajú v Žiline favorizovaných španielskych rovesníkov, ktorých na ich pôde riadne potrápili, no nakoniec prehrali 2:3. Minulý týždeň sa naladili víťazstvom nad Severným Írskom 2:1, Španielsko deklasovalo Litvu 8:0.

Mladí Slováci v úvodnom vzájomnom stretnutí v októbri viedli 1:0 aj 2:1 gólmi Jána Bernáta a Filipa Lichého, ale v úplnom závere riadneho hracieho času inkasovali z dvoch jedenástok. "My budeme vychádzať z toho zápasu v Španielsku. Chlapci si na vlastnej koži vyskúšali, že sa dá hrať s každým. Boli sme tam blízko k víťazstvu a verím, že nadviažeme na výkon z prvého polčasu proti Severnému Írsku a že dobre zregenerujeme," povedal tréner Jaroslav Kentoš.

SR 21 živí nádej na postup na EURO: Rusi im uvoľnili cestu Jeho zverenci počítajú s tým, že proti lídrovi C-skupiny budú musieť veľa behať bez lopty. "Bude to diametrálne odlišný zápas, poznáme španielsky futbal. Vieme, že veľmi dlho držia loptu, budú veľmi kvalitní a dominantní na lopte. Musíme sa sústrediť na trošku iné veci, ale myslím si, že sa netreba ničoho báť. Musíme sa vedieť ukázať, musíme sa im vedieť postaviť. Nemáme čo stratiť, môžeme len získať. Určite však musíme byť efektívnejší," dodal stredopoliar Jakub Kadák, ktorý rozhodol o piatkovom víťazstve premenenou jedenástkou.

Slovenská dvadsaťjednotka môže v prípade triumfu stiahnuť manko na Španielsko na rozdiel troch bodov. Pred Maltou a Severným Írskom má šesťbodový náskok, otázne však je, ako bude tabuľka vyzerať po rozhodnutí Európskej futbalovej únie (UEFA). Tá za inváziu na Ukrajinu dočasne suspendovala Rusko, ktoré figurovalo na druhej pozícii a v šiestich dueloch nazbieralo o tri body viac než Slovensko v siedmich vystúpeniach. Na šampionát priamo postúpia víťazi deviatich skupín a najlepší tím z druhých priečok. Zvyšných osem mužstiev z druhých miest si to o zostávajúce štyri miestenky rozdá v baráži.