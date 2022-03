Bývalá sovietska futbalová hviezda: Ruskú ex poslal do pekla a žiada ťažké zbrane!

Poslal ju do horúcich pekiel. Bývalý rusko-ukrajinský futbalista a reprezentant troch krajín (Sovietskeho zväzu, Ukrajiny a Ruska ) Oleg Salenko (52) odsudzuje ruskú inváziu na Ukrajinu a zároveň je rozhorčený správaním svojej prvej ruskej manželky. Tá verí kremeľskej propagande, že žiadna vojna vlastne nie je. Naopak, on žiada od ukrajinských spojencov, aby poslali do krajiny ťažké zbrane.

Oleg Salenko, rodák z Petrohradu, je doteraz jediný futbalista, ktorý dokázal streliť na majstrovstvách sveta v jednom zápase päť gólov. Stalo sa tak na svetovom šampionáte v roku 1994 v USA, v stretnutí Ruska s Kamerunom (6:1). „Nedávno sa ma na to pýtal jeden novinár. A ja som mu povedal, že v tom ruskom tíme boli vtedy piati Ukrajinci, dvaja Oseti a dvaja Bielorusi. A všetko bolo v poriadku,“ vyjadril sa pre sport.ua. Salenko je v týchto dňoch v Kyjeve a napriek vojne nemieni z neho odísť. „Hovoril som s ľuďmi z môjho rodného Petrohradu, ako aj s mojou bývalou manželkou. Ona si myslí, že sa tu nič nedeje. Je sfanatizovaná kremeľskou propagandou a neverí mi, že sa tu zabíjajú aj deti. Tak som ju poslal do pekla,“ pokračoval bývalý futbalista, ktorý reprezentoval tri krajiny a má neštandardnú rodinnú situáciu. Jeho otec je Ukrajinec a matka Ruska, aj preto v minulosti reprezentoval Sovietsky zväz, Rusko a jeden štart si v roku 1992 pripísal aj za Ukrajinu. „Som človek, ktorý vyrástol v Sovietskom zväze, ale nič z neho nezostalo. Vtedy to bola jedna armáda, ktorá teraz na nás útočí. Musíme to zastaviť,“ hovorí odhodlane a zároveň prostredníctvom západných novinárov vyzýva spojencov. „Sankcie voči Rusku sú fajn, ale to je málo. Treba vyvinúť tlak na verejnosť a vaše vlády. Ukrajina potrebuje ťažké zbrane,“ dodal Salenko.