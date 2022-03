Sagan medzi absolútnou špičkou v zárobkoch: Dostávam to, čo znamenám pre svetovú cyklistiku!

Prvenstvo mu už nepatrí. Peter Sagan (32) bol dlhé roky známy tým, že okupoval prvú priečku v rebríčku najlepšie platených cyklistov súčasnosti. Ten najnovší prezradil, že novým kráľom zárobkov je Slovinec Tadej Pogačar (23). Slováka navyše dostihol aj veterán Chris Froome (36)... Ročný príjem oboch je 5,5 mil. eur.

Správa o výplatných páskach pretekárov za rok 2022 poskytuje zaujímavé informácie o tom, čo sa deje vo veľkom biznise cyklistiky. Zaujímalo by vás, aké finančné ohodnotenie by na vás čakalo po tom, ako dvakrát zvíťazíte na Tour de France pred dovŕšením 23 rokov života? Presne to je prípad hviezdneho Pogačara, ktorý v súčasnosti nemá konkurenciu ani na cestách, ani v zárobkoch. Slovinec si za sezónu podľa zmluvy s tímom UAE Emirates príde na krásnych 6 miliónov eur. Hneď na druhom mieste za ním tróni práve Sagan spolu s Froomom, ktorí poberajú o pol milióna eur menej.

Zlé jazyky z prostredia cyklistiky však hovoria, že Tourminátor už dávno nie je hoden takej vysokej gáže, pretože jeho výkony nielen v tejto sezóne nie sú obzvlášť oslnivé. Za tými tohtoročnými sú predovšetkým zdravotné problémy, ktorými Sagan prechádzal a prechádza. Peter si však o tom myslí svoje.

„Je to príjemný pocit, byť stále medzi najlepšími. Keď som začínal, mal som len minimálny plat. Záležalo mi predovšetkým na tom, aby bol so mnou stále môj brat Juraj. Peniaze ma nezaujímali. Vyhral som toho veľa, získal som aj určitý status. Je preto jasné, že za minimálnu mzdu už jazdiť nebudem. Život je o rovnováhe, dostávam to, čo znamenám pre svetovú cyklistiku,“ uviedol Sagan pre belgický denník Het Laatste Nieuws. Fanúšikovia dúfajú, že bicyklovať ešte nezabudol a najväčšie úspechy sa dostavia na cyklistickom sviatku Tour de France.