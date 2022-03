Bývalý brankár Molnár: Reprezentácia nie je na rozohrávanie, to je nonsens!

Zhoria, alebo vystúpia z tieňa? Z piatkového výkonu slovenských futbalových reprezentantov v Osle s Nórskom (0:2) boleli oči. Škriniar a spol. majú po presune do španielskej Murcie dnes príležitosť na rýchly revanš, keď nastúpia proti Fínsku.

Bez skúsených hráčov sme boli iba fackovacím panákom. Šancu dostali hráči z druhej vlny, no nepresvedčili, že si zaslúžia miesto v základe. „Reprezentácia nemôže slúžiť na rozohrávanie sa hráčov, ktorí nehrávajú v kluboch. To je nonsens. Nemôžu potom dosahovať medzinárodnú úroveň a ich výkony nie sú hodné reprezentácie. V nej by sa nemalo hazardovať s výkonmi a výsledkami. Fanúšikom treba dať to, čo chcú,“ povedal pre Nový Čas bývalý brankár Ladislav Molnár.

Fíni sú síce v rebríčku za Slovákmi, to však nie je rozhodujúce. Aby zverenci trénera Štefana Tarkoviča opäť nepadli na huby, musia prísť zmeny. „V zmýšľaní, prístupe, nasadení a ochote vydať zo seba všetko. Štyri-päť postov máme stabilných, ostatných treba prevetrať. Dostali šancu, nevyužili ju, teraz prídu za nich iní. Do reprezentácie chodí 24 hráčov, piati-šiesti z nich sa iba vezú a chodia na výlet.“

Podľa Molnára nás v Murcii nečakaná nič ľahké. „Fíni sú veľká neznáma. Pre každého je to nepríjemný súper, ktorý inklinuje k ostrovnému štýlu. Nie je pravda, že vedia hrať len hokej.“ V bránke severanov stojí rodák z Bratislavy Lukáš Hradecký z nemeckého Leverkusenu. „Zachytal by si v každej z top 5 európskych líg. Má minimálne rovnaké kvality ako Dúbravka či Rodák. Je oporou reprezentácie.“