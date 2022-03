Hokejista Martin Chromiak predviedol v zámorí galapredstavenie: Brankára doviedol do zúfalstva

Chromiak odohral skvelý zápas a na triumfe 8:1 sa podieľal piatimi bodmi. Vsietil tri góly a navyše pridal dve asistencie. Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu.

Slovenský útočník má v kanadskej juniorke OHL brilantné štatistiky. Odohral 38 zápasov, v ktorých nazbieral 72 bodov za 34 gólov a 38 asistencií. Devätnásťročný hokejista má v aktuálnej sezóne úchvatnú bilanciu takmer dva body na zápas.

Hats (or crowns) off to the @LAKings prospect! 👑👑👑



Three goals in two periods for Martin Chromiak for his second hat-trick of the season to put the @KingstonFronts up 5-1 after forty minutes 🎥 pic.twitter.com/0KK21hopFk