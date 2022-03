V Saudskej Arábii Verstappen konečne naštartoval sezónu: Hamilton si nebol istý jedným bodom

Veľká cena Saudskej Arábie MS F1 podobne ako v Bahrajne priniesla pokračovanie súboja medzi Maxom Verstappenom (Red Bull) a Charlesom Leclercom (Ferrari). Tentoraz však ťahal za kratší koniec monacký rodák.

Úradujúci majster sveta Max Verstappen uštval pilota Scuderie a stal sa víťazom pretekov v Džidde. Tretie miesto si vyjazdil Španiel Carlos Sainz (Ferrari).

Víťaz kvalifikácie Sergio Pérez (Red Bull) skončil až štvrtý za Carlosom Sainzom. Mexičan v prvom stinte s prehľadom viedol. Spolu so svojim stratégom sa nechali nachytať na vysielačkovej komunikácii medzi Charlesom Leclercom a Ferrari, v ktorej sa Scuderia dohadovala na undercute.

Pilot „červených býkov“ zamieril do boxov. Nehoda Kanaďana Nicholasa Latifiho (Williams) počas jeho zastavenia mu spôsobila komplikácie. Ostatní využili fakt, že zastávka počas neutrálnej fázy trvá kratšie a pred Péreza sa dostali Leclerc s Verstappenom a Sainzom

O víťazstvo sa v závere popasovali Leclerc s Verstappenom. Dvadsaťštyriročný Verstappen rozhodol o premiérovom víťazstve v sezóne tri kolá pred koncom, keď vďaka systému DRS predbehol Leclerca na cieľovej rovinke a potom už vedenie udržal.

"Boli to naozaj ťažké, ale pekné preteky. Tvrdo sme vpredu bojovali. Ferrari bolo rýchle v zákrutách, my zase na rovinkách. Ku koncu sa už pneumatiky rýchlo opotrebovávali, ale bolo vidieť, že máme lepšie tempo a snažili sme sa to využiť. Som rád, že sme týmto konečne "nakopli" sezónu,“ citoval oficiálny web súťaže Verstappena.

Ferrari má po dvoch podujatiach 40-bodový náskok na čele Pohára konštruktérov. "Nové pravidlá rozhodne fungujú. Skúsil som všetko, čo som mohol. Dobre som vedel, že v porovnaní s Red Bullom je mojou slabinou rýchlosť na rovinke. Boli neuveriteľne rýchli. Bola to zábava, takéto pretekanie sa mi páči. Úprimne, prenasledovanie je omnoho jednoduchšie, než som si spočiatku myslel,“ povedal Leclerc, ktorý sa pri rozhovore napriek druhému miestu usmieval.

Sedemnásobný majster sveta Brit Lewis Hamilton (Mercedes) po katastrofálnej sobotnej kvalifikácii obsadil len 10. miesto, za ktoré získal aspoň jeden majstrovský bod. Pilot Mercedesu si však nebol istý, či sa za túto pozíciu udeľujú nejaké body. "OK, Lewis, desiate miesto. Je mi to ľúto,” informoval ho jeho pretekový inžinier Peter Bonnington. “Dáva sa za túto pozíciu vôbec bod?," spýtal sa Hamilton.

Tímy a pilotov čaká teraz týždňový oddych. Veľká cena Austrálie je na programe 10. apríla.