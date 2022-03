Petra Vlhová otvorene o materstve: Prezradila, kedy chce mať deti

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (26) naznačila, kedy chce mať deti!

Petra Vlhová povedala, že po olympiáde v Turíne a Cortine d'Ampezzo 2026 ukončí kariéru. Bude mať 30 rokov. „Vidím to tak, že potiahnem štyri roky do ďalšej olympiády. Potom by som chcela skončiť a mať deti. Ale samozrejme, stať sa môže čokoľvek,“ prezradila Vlhová pre TV Markíza.

Liptáčka má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu, ktorú zakončila ziskom malého glóbusu za slalom a zlatom v Pekingu.

Slovenská lyžiarka sa pre pracovné povinnosti momentálne nachádza v Dubaji, pretože je ambasádorom Slovakia Travel, ktorá robí reklamu turizmu na Slovensko. Prezradila, čo ju najbližšie týždne čaká. „Odchádzam na testovanie do Talianska. Počas štyroch dní tam budem testovať lyže. V sobotu 2. apríla mám privítanie s fanúšikmi v Liptovskom Mikuláši, na to sa veľmi teším. No a potom konečne dovolenka, niekde v exotike. Ľahnem si na lehátko a budem oddychovať," uviedla Slovenka.