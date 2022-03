Dráma až do posledných metrov: Verstappen na VC Saudskej Arábie tesne zdolal Leclerca

Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull triumfoval na nedeľnej Veľkej cene Saudskej Arábie, druhých pretekoch motoristického seriálu MS F1. Úradujúceho majstra sveta na pódiu doplnili jazdci Ferrari, druhý skončil Monačan Charles Leclerc a tretí bol Španiel Carlos Sainz.

Po nehode v kvalifikácii do pretekov neodštartoval Mick Schumacher (Haas) a napokon chýbal aj Juki Cunoda (Alpha Tauri), ktorému zlyhal motor. Nemec Nico Hülkenberg (Aston Martin), rovnako ako pred týždňom v Bahrajne, aj tentoraz nahradil krajana Sebastiana Vettela, ktorý mal opäť pozitívny test na koronavírus.

Sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton z Veľkej Británie odštartoval do 180. pretekov vo farbách Mercedesu, čím prekonal rekord Michaela Schumachera (Ferrari) v počte veľkých cien absolvovaných v jednom tíme.

Perez odštartoval z prvej pole position bez problémov, v úvodných metroch si postrážil pozíciu. Jeho tímový kolega Verstappen sa okamžite posunul na 3. miesto. Perez jazdil na 1. priečke do 16. kola, keď šiel prezuť a na trať sa vrátil za štvrtého Russella. Do karát mu nezahrala následná kolízia Latifiho, ktorý vrazil do bariéry. Na trať prišiel safety car a na 1. miesto sa posunul Leclerc pred Verstappena a Pereza. Hamilton, ktorý po nevydarenej kvalifikácii štartoval až z 15. miesta, bol v tej chvíli siedmy.

K reštartu pretekov došlo v 20. kole. Poradie na popredných priečkach sa nemenilo, Leclerc sa držal pred Verstappenom a Sainzom. Rušno bolo v 37. kole, keď v krátkom slede pre technické problémy odstúpili Ricciardo, Alonso aj Bottas.

Verstappen zaútočil na Leclerca v 42. kole, dostal sa pred neho, ale iba nakrátko, keďže Leclerc následne využil nedokonalý výjazd Holanďana aj s pomocou systému DRS. V ďalšom kole si obaja „ponúkli" prvé miesto pred DRS zónou a na čele ostal Leclerc. Situácia sa viackrát zopakovala a v 47. kole sa Verstappen dostal pred Monačana. Ten sa do posledných metrov tlačil na Verstappena, ktorý si udržal tesný náskok.

Pre Verstappena to bolo prvé víťazstvo v sezóne a 21. v kariére. Na čele priebežného poradia ostal Leclerc, víťaz prvého podujatia sezóny v Bahrajne, so 44 bodmi.

Tretí súťažný víkend sezóny 2022 je programe o dva týždne, VC Austrálie odštartuje 10. apríla o 7.00 SELČ.