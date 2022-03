Belgickú klasiku prvýkrát v histórii ovládol africký cyklista, Peter Sagan do cieľa nedošiel

Eritrejský cyklista Biniam Girmay vyhral 84. ročník klasiky Gent - Wevelgem.

Jazdec stajne Intermarche-Wanty-Gobert sa v nedeľu presadil v špurte štvorčlennej skupiny v úniku a 248,8 km dlhú trať z Ypresu do Wevelgemu zvládol za 5:37:57 h. Druhý skončil Francúz Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a tretí finišoval domáci Belgičan Dries van Gestel (TotalEnergies). Slovák Peter Sagan preteky nedokončil.

Pre dvadsaťjedenročného Girmaya je to siedme víťazstvo a zároveň najväčší úspech v kariére. „Je to neuveriteľné, úžasné, nečakal som to. Len pred pár dňami sme zmenili môj súťažný plán a išli sme sem pre dobrý výsledok. Je to neskutočné," tešil sa mladík, ktorý ukázal výbornú formu aj v piatok, keď skončil piaty na klasike E3 Saxo Bank. Na monumente Okolo Flámska (3. apríla) sa však pravdepodobne nepredstaví. „Zostal som tu príliš dlho, tri mesiace. Chýbajú mi žena i dcérka, takže sa vrátim domov," povedal Eritrejčan

Od úvodu pretekov sa neustále útočilo, no pelotón išiel vo vysokom tempe, a tak sa únik vytvoril až po 25 km. Dostali sa doň Jelle Wallays (Cofidis), Alexander Konyčev (BikeExchange-Jayco), Nikias Arndt (DSM), Ludovic Robeet (Bingoal-Pauwels Sauces-WB), Lindsay de Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise) a Lars Saugstad (Uno-X).

Skupinka si čoskoro vytvorila približne päťminútový náskok, v pelotóne pracovali najmä jazdci tímu Jumbo-Visma a kontrolovali rozstup. Postupne sa k nim pridali aj pretekári Ineosu Grenadiers a Saganovho TotalEnergies. Náskok úniku klesol na štyri minúty a do cieľa zostávalo ešte 120 km.

Potom sa už cyklisti dostali na úsek s kopcami a štrkom a na krátkych, no prudkých stúpaniach sa začalo trhať aj hlavné pole. Vypadol z neho aj Peter Sagan, ktorý s menšou skupinou nabral stratu a už sa na čelo nedotiahol.

Vpredu sa vytvorila silná skupina, v ktorej boli napríklad Kasper Asgreen (QuickStep-AlphaVinyl), Girmay, Greg Van Avermaet (AG2R Citroen), či Matej Mohorič (Bahrain Victorious), no pelotón ich čoskoro dobehol. Po stúpaní na Kemmelberg (800 m, 9,4%) sa podarilo odtrhnúť štvorici Girmay, Laporte, Van Gestel a Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Skupina dobre spolupracovala a 20 km pred cieľom mala k dobru približne 30 sekúnd.

Pelotón ťahali najmä pretekári AG2R, ďalšie tímy sa k nim však nepripojili a tak bola šanca kvarteta na úspech stále väčšia. Únik mal štyri kilometre pred cieľom k dobru stále 20 sekúnd a bolo jasné, že víťaz vzíde zo štvorice. V špurte mal najlepšie nohy Girmay, ktorý sa stal prvým africkým víťazom belgickej klasiky.

