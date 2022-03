Poplach v zámorskej NBA: Požiar v hale a okamžitá evakuácia fanúšikov!

K nepríjemnej udalosti došlo tesne pred koncom prvého polčasu, keď sa z ničoho nič v Air Canada Centre rozozvučali požiarne hlásiče. Na palubovke tak hráčov vystriedali hasiči, ktorí povinne evakuovali všetkých fanúšikov a museli si poradiť s požiarom pod stropom torontskej haly. To, našťastie, bez väčších problémov zvládli, preto sa v stretnutí po 70 minútach mohlo pokračovať ďalej. Ani takáto nečakaná komplikácia však Raptors nevyviedla z miery a domáci celok deklasoval Indianu Pacers pomerom 131:91..

The Pacers-Raptors game in Toronto was suspended and the arena was evacuated due to smoke.



The fire chief declared no threat to public safety. pic.twitter.com/sci7Nyi3LB