TOTO je viac ako futbal: Eriksen pri návrate skóroval a v stoji mu tlieskal zaplnený štadión súpera

Tridsaťročný Eriksen mal v júni minulého roka v zápase EURO 2020 s Fínskom (0:1) zástavu srdca, po rekonvalescencii musel odísť z Interu Miláno a teraz hráva za Brentford v Premier League. Na ihrisko nastúpil v druhom polčase a presadil sa už o pár desiatok sekúnd strelou do ľavého horného rohu. Neskôr mohol pridať druhý gól, ale jeho strelu z 30 metrov vyrazil domáci brankár Mark Flekken na žrď.

Po presnom zásahu v 48. minúte zdvihol Eriksen ruky smerom k nebesiam a vychutnával si aplauz od divákov, ktorý sa rozoznel Arénou Johana Cruyffa. Amsterdamský stánok dôverne pozná, keďže za miestny klub Ajax hrával v rokoch 2010-2013. „Vrátiť sa do národného tímu je krásny pocit. Tvoríme výbornú partiu, je to tak už roky," uviedol hráč Brentfordu v rozhovore pre holandského vysielateľa NOS.

Eriksen priznal, že kolaps z 12. júna minulého roka sa mu stále vynára v pamäti. „Je mojou súčasťou a tiež súčasťou tohto sveta, už to tak zostane navždy. Nedokážem slovami opísať, aký som šťastný, že som o deväť mesiacov neskôr mohol opäť nastúpiť za reprezentáciu a navyše streliť gól," dodal Eriksen, ktorý odohral 110. zápas a zaznamenal 37. gól v národnom tíme.

Jeho návrat na medzinárodnú scénu nenechal chladným ani hviezdneho holandského obrancu Mathijsa de Lighta: „Mal som husiu kožu, keď dal gól a takmer 40.000 divákov mu tlieskalo v stoji. Je skvelé, že sa dokázal vrátiť k futbalu. Strelil gól, trafil žrď a svojím výkonom potvrdil, že je absolútna extratrieda."

288 days since his last Denmark appearance;

497 days since his last Denmark goal;

3,248 days since his last goal at the Amsterdam Arena.



Christian Eriksen’s back for Denmark tonight and it didn’t take him long to score.pic.twitter.com/70aRH35aCm