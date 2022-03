Kobajaši ovládol Svetový pohár: Získal svoj druhý veľký krištáľový glóbus

Japonský skokan na lyžiach Rjoju Kobajaši sa stal druhýkrát v kariére celkovým víťazom Svetového pohára.

K zisku veľkého krištáľového glóbusu mu stačilo aj ôsme miesto v záverečných pretekoch sezóny v slovinskej Planici. Jeho konkurent Nemec Karl Geiger, ktorý mohol na veľký glóbus pomýšľať len v prípade víťazstva, skončil až na 16. priečke. V nedeľnej súťaži v letoch na "mamuťom" mostíku HS-240 triumfoval so ziskom 455,1 bodu Nór Marius Lindvik, ktorý vyhral s náskokom 8,3 bodu pred Japoncom Jukijom Satom (446,8). Na pódiu ich doplnil domáci Peter Prevc (438,6).



Lindvik viedol už po 1. kole, keď za let dlhý 241,5 m dostal 222,6 bodu. V druhom kole si triumf postrážil výkonom 245,5 m. Najdlhší let dňa predviedol Slovinec Cene Prevc, ktorý v 2. kole pristál na značke 246 m, v súčte s prvým mu to stačilo len na ôsme miesto. Kobajaši, ktorý viedol pred záverečnou súťažou celkové poradie o 89 bodov pred Geigerom, nedal v nedeľu Nemcovi ani len nádej uvažovať o trofeji. Napokon vyhral klasifikáciu so 106-bodovým náskokom pred Geigerom, tretí skončil Lindvik. Japonec pridal do svojej zbierky druhý veľký glóbus po celkovom prvenstve v seriáli v roku 2019.



Malý glóbus za triumf v letoch na lyžiach vybojoval Slovinec Žiga Jelar, ktorý v konečnom poradí o 10 bodov zdolal krajana Timiho Zajca. Víťazmi Pohára národov sa stali Rakúšania. Preteky v Planici boli rozlúčkové pre 33-ročného Nemca Severina Freunda, ktorý sa rozhodol ukončiť kariéru.