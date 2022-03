Slafkovský hviezdou draftu: Záujem otvorene hlási jeden z najslávnejších klubov NHL

Juraj Slafkovský (17) sa stal hviezdou olympijského turnaja v Pekingu a bude jednou z ústredných postáv aj v tohtoročnom drafte NHL. Záujem o slovenský klenot otvorene priznal jeden z najslávnejších klubov v NHL.

Slovenský útočník Juraj Slafkovský (17) sa stal hviezdou olympiády v Pekingu. Bol najlepším strelcom turnaja aj najužitočnejším hráčom. Výraznou mierou pomohol Slovensku k zisku historického bronzu. Dostal sa aj do All star výberu. Pohodu a sebavedomie z Číny si priviezol aj do Fínska, kde žiari v drese TPS Turku a patrí medzi najlepších hráčov.

Jeho šance v blížiacom sa drafte NHL prudko stúpajú. Podľa najnovších prognóz zo zámoria by si to mohol rozdať v súboji o pozíciu draftovej jednotky s Kanaďanom Shaneom Wrightom. Ak by urastený slovenský útočník uspel, stal by sa historicky prvou slovenskou draftovou jednotkou.

Záujem o Slafkovského otvorene hlási Montreal, jeden z najslávnejších klubov v NHL. Tím z Original Six (pôvodnej šestky tímov v zámorskej profilige), ktorý vyhral Stanleyho pohár rekordných 24-krát. Naposledy dres Canadiens spomedzi Slovákov obliekal útočník Tomáš Tatar.

„Keď sa pozriete na niektoré publikované rebríčky, nie naše, je tam mnoho dobrých hráčov, o ktorých sa hovorí. Napríklad, aký dobrý je už nejakú dobu Shane Wright. Juraj Slafkovský vyhral so Slovenskom historicky prvú medailu na olympiáde a stal sa najužitočnejším hráčom turnaja. Je tam niekoľko zaujímavých hráčov. Teraz, keď máme za sebou prestupové obdobie, sa tešíme, že si môžeme ísť niektorých pozrieť o niečo viac," vyhlásil výkonný viceprezident pre hokejové operácie Jeff Gorton v otázkach fanúšikov na najzaujímavejšie prospekty blížiaceho sa draftu.

Canadiens majú veľkú šancu získať jednu z prvých volieb v tohtoročnom drafte. Ten sa bude konať práve v Montreale a tradičný kanadský klub má tento rok až 14 draftových výberov. Bude jedným z nich Juraj Slafkovský?