Narodeninová výhra Karola Ryšavého: Triumf oslávil pivkom priamo v klietke!

Srb Bojan Veličkovič zvíťazil v hlavnom zápase turnaja Oktagon Prime 5 v Šamoríne. Víťazstvom nad Maďarom Matém Kertészom v kategórii do 77 kg upravil svoju profesionálnu bilanciu na 21 víťazstiev a 11 prehier.

V hlavnom predzápase si Slovák Karol Ryšavý v deň 29. narodenín pripísal víťazstvo nad Ebrahimom Hosseinpourom z Iránu po technickom KO v 3. kole. Svoje narodeninové víťazstvo oslávil zverenec Attilu Végha z trnavského Spartakus Fight Gym pivom priamo v klietke.





Ryšavého profesionálna bilancia je po turnaji v Šamoríne 10 víťazstiev a 4 prehry. Z triumfu sa tešil aj jeho tímový kolega Roman Paulus, ktorý v zápasoch predeliminácie zdolal Poliaka Karola Kutylu na body.



Nasledujúci turnaj organizácie Oktagon MMA je na programe v sobotu 9. apríla v Ostrave.



Oktagon prime 5, výsledky:

hlavná karta:

do 77 kg:

Bojan Veličkovič (Srb.) - Maté Kertész (Maď.) /Veličkovič na body/

do 70 kg:

Karol Ryšavý (SR) - Ebráhim Hosejnpúr (Irán) /Ryšavý na TKO v 3. kole/

do 77 kg:

Kaik Brito (Braz.) - Andrej Kalašnik (ČR) /Brito na TKO v 1. kole/

do 70 kg:

Matouš Kohout (ČR) - Arda Adas (Nem.) /Kohout na KO v 2. kole/

do 93 kg:

Rafael De Souza Xavier (Braz.) - Marcin Lazarz (Poľ.) /Xavier na body/

do 66 kg:

Mate Sanikidze (Gruz.) - David Moon (Kan.) /Sanikidze na body/

predeliminácie:

do 77 kg:

Christan Jungwirth (Nem.) - Róbert Pukač (SR) /Jungwirth na KO v 2. kole/

do 66 kg:

Jakub Tichota (ČR) - Janne Elonen-Kulmala (Fín.) /Tichota na body/

do 93 kg:

Daniel Toledo (Šp.) - Panagiotis Stroumpoulis (Gréc.) /Toledo na body/

do 68 kg:

Roman Paulus (SR) - Karol Kutyla (Poľ.) /Paulus na body/

do 84 kg:

Carlos Graca (Port.) - Michal Plesník (SR) /Graca na body/