Súboj s Nórskom futbalovú reprezentáciu vyzliekol donaha: Hamšíka a Kucku nemá kto nahradiť!

Slovenská futbalová reprezentácia vstúpila do novej sezóny piatkovým prípravným zápasom s Nórskom, ktorý po bezkrvnom výkone prehrala 0:2. Staronový tréner Štefan Tarkovič (49) síce skúšal, ako by v budúcnosti mohla vyzerať hra národného tímu bez dlhoročných opôr, podľa všetkého však rovnako ako fanúšikovia veľmi nezmúdrel. Jeho zverenci totiž zaostávali vo všetkých činnostiach a po tom, čo ich súper prestrieľal v pomere 21:4, zaslúžene prehrali.

Bez Hamšíka, Kucku, Weissa, Pekaríka a spol. to aspoň zatiaľ nepôjde. O tom sa v piatkovom prípravnom stretnutí proti Nórsku presvedčili nielen fanúšikovia, ale aj tréner Štefan Tarkovič. Jeho experiment s vynechaním dlhoročných opôr totiž vôbec nevyšiel a jediné, čo mu spôsobil, je hlavybôľ a vrásky na čele.

„Náš výkon som si predstavoval inak. Ťažko sa mi hodnotí. Chceli sme hrať vysoký pressing s využitím kombinácií do otvorených priestorov. Lenže nám chýbal režisér hry a absentovala prechodová fáza,“ zhodnotil výkon proti Nórsku Tarkovič.

To, čo chýbalo jeho zverencom, v tom dominoval súper, ktorý mal navyše v Haalandovi a Ödegaardovi rozdielových hráčov, ktorí v závere zápasu rozhodli o výsledku. Kritický k výkonu Slovákov bol aj bývalý ligový hráč a v súčasnosti expert RTVS Peter Ďuriš. „Myslím, že chalanom zápas nevyšiel. Ukázalo sa, že momentálne nemáme hráčov, ktorí by nahradili futbalistov, ktorí dnes chýbali,“ skonštatoval Ďuriš, ktorému sa nepáčil, ani spôsob hry, akým sa Slováci prezentovali. „Boli sme príliš pasívni a zalezení. Nevedeli sme súpera dostať do úzkych. Dlho sme odolávali, ale aj v defenzíve sme robili chyby. A bohužiaľ, v závere sa to zlomilo pre Nórov,“ dodal bývalý ligový futbalista.

Podobný názor na výkon Tarkovičovcov mal aj bývalý reprezentačný kouč Ján Kocian. „Bude náročné nahradiť kľúčové posty Hamšíka a Kucku. Proti Nórom nikto nepresvedčil, že ich môže niekto plnohodnotne zastúpiť,“ vyjadril sa Ján Kocian.