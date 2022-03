Hokejista Tomáš Záborský o aréne v Helsinkách, kde budú hrať Slováci MS: Škoda, že nemá väčšie hľadisko

Pozná ju veľmi dobre! Slovenskí hokejisti budú hrať na majstrovstvách sveta vo Fínsku (13. - 29. mája) v aréne Ice Rink, v ktorej má prechodný domov tím IFK Helsinki. Pôvodne sa mal šampionát konať v známej Hartwall aréne, ale keďže ju vlastnia ruskí majitelia, tak kvôli invázii na Ukrajine Medzinárodná hokejová federácia urobila zmenu. Útočník Tomáš Záborský (34) v rokoch 2014 až 2016 si obliekal práve dres IFK Helsinki a pre Nový Čas predstavil štadión.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenskí fanúšikovia a aj samotní hokejisti majú na Hartwall arénu len dobré spomienky, keďže v nej v roku 2003 získali na majstrovstvách sveta bronz a v roku 2012 dokonca striebro. Rozhodnutie IIHF o presunutí do inej arény Ice Rink však musia iba rešpektovať.

Denníku Nový Čas spomínaný štadión, kde sa v polovici mája uskutoční šampionát, predstavil útočník Tomáš Záborský, ktorý v minulosti hrával v spomínanej aréne za IFK Helsinki a aktuálne pôsobí v nemeckom Schwenningere. „Veľmi dobre poznám miestnu arénu, veď dve sezóny som hrával za IFK Helsinki. Musím povedať, že štadión je síce starší, ale bol rekonštruovaný a spĺňa všetky medzinárodné kritéria. Pred pár rokmi sa tam konali aj majstrovstvá sveta do 20 rokov či viacero koncertov,“ povedal na úvod Záborský.

Kúsok od centra

Aréna sa dokonca nachádza aj vo výbornej lokalite. „Áno. Je to taký celý športový komplex, vedľa sú aj futbalové plochy. Fanúšikovia to majú pešo asi 15 minút do centra Helsínk, takže, naozaj, lokalita je super.“ Skúsený útočník však prezradil aj mínusy dejiska hokejových MS.

„Kapacita je o päť tisíc miest nižšia ako v Hartwall aréne, kde sa zmestí vyše 13-tisíc fanúšikov. A neviem ešte, ako to bude s kabínami, či sa tam zmestí všetkých osem tímov alebo budú musieť urobiť nejaké provizórne šatne pre ďalšie tímy. Ale inak, určite tento štadión bude dôstojným stánkom pre šampionát,“ dodal bývalý slovenský reprezentant, ktorý štartoval vo Fínsku na MS v roku 2013, kde sme práve s domácim tímom vypadli vo štvrťfinále.

Plusy arény

- dobrá lokalita - iba 15 minút pešo od centra

- štadión je rekonštruovaný a spĺňa kritéria

Mínusy arény

- menšia kapacita, iba 8 200 miest

- nebude mať dostatočný počet šatní