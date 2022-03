Americká boxerská legenda zarába na škandále spred 25 rokov: Tyson predáva nahryznuté uši

Vie, ako zarobiť! Spoločnosť Mikea Tysona (55), ktorá sa špecializuje na výrobky z konope, spustila novú ponuku. Značka vyrobila želé s kanabisom v tvare nahryznutého ucha! Toto je odkaz na udalosti spred 25 rokov, keď Mike Tyson odhryzol kus ucha Evandera Holyfielda (59).

„Sväté uši! Konečne sú tu! Choďte si po „Mike Bites“ teraz “ - napísal pod fotografiu prezentovaného produktu na Twitteri legendárny americký boxer. Pochúťka je zatiaľ dostupná iba v niektorých obchodoch s marihuanou v Kalifornii, Colorade a Nevade. Ucho je poškodené presne na mieste, kde Tyson počas zápasu odhryzol časť ucha Holyfieldovi.„Zatiaľ nie je známe, či Holyfield dostane nejaké peniaze z predaja Tysonovho nového produktu. Očakávalo sa, že bitkári o tom budú diskutovať v roku 2019, ale nestalo sa tak. Tyson už informoval bývalého rivala, že má v úmysle vyrábať jedlo v tvare nahryznutého ucha,“ uviedol portál Onet.

Kanibalovi odpustil

Mike Tyson a Evander Holyfield sa v ringu po prvý raz stretli v novembri 1996. Technickým k.o. zvíťazil Holyfield a získal titul majstra sveta organizácie WBA. Odveta prišla v júni 1997 a súboj sa skončil škandálom a diskvalifikáciou „Beštie“. Tyson totižv 3. kole odhryzol svojmu rivalovi kus ucha. Za tento incident dostal pokutu tri milióny dolárov a odobrali mu licenciu. Späť ju dostal v októbri 1998.

Po mnohých rokoch sa ale dve veľké postavy svetového boxu zmierili a ich stretnutia sa nesú v priateľskom duchu. „Neprekáža mi to. Stálo ma to veľa žiaľu, ale som rád, že sa to stalo, pretože mi to dalo príležitosť hovoriť o tom, čo je odpustenie,“ povedal Holyfield pre denník The Times a dodal: „Ľudia si myslia, že Mike je blázon, ale teraz je z neho podnikateľ. Keď zostarneš, nemôžeš byť rovnaký ako za mlada.“