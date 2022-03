Ukrajinský MMA zápasník v tom má jasno: Obrana vlasti je pre neho viac než obhajoba titulu

Padla definitíva. Úradujúci šampión velterovej váhy Bellatoru Jaroslav Amosov (28) nebude v máji obhajovať titul. MMA zápasník totižto stále aktívne bojuje proti ruskej invázii a z boja utekať neplánuje.

Pred necelým mesiacom došlo u ukrajinského bojovníka k preradeniu MMA na vedľajšiu koľaj. Zápasník neváhal, obliekol si uniformu a pridal sa k ukrajinskej armáde v boji proti ruskému agresorovi. Z toho dôvodu Amosovov počas májového podujatia v Londýne nebude môcť obhájiť zisk titulu.

„Podobne ako zvyšok sveta sme boli šokovaní tragickými udalosťami na Ukrajine a myšlienky všetkých v organizácii Bellator sú v tejto dobe s Jaroslavom a celým ukrajinským ľudom," uviedol podľa MMA Shorties prezident druhej najlepšej svetovej organizácie Bellator Scott Coker k situácii na Ukrajine.

„Prajeme mu a celej jeho rodine len to najlepšie a tešíme sa, keď sa bezpečne vráti. Jak do oktagonu Bellatoru, tak do normálneho života," doplnil pre fanúšikov túto smutnú informáciu.