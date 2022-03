Neskutočná obetavosť vítkovického kapitána: Sezónu dohrával napriek bolestivému zraneniu!

To sa len tak nevidí. Obranca Roman Polák (35) z Vítkovic ukázal nezlomnú vôľu a silu, keď základnú časť aj predkolo play-off odohral so zlomenou nohou. Do štvrťfinále proti Třincu už ale nezasiahol.

Skúsený kapitán o svojom zranení vedel už vyše mesiaca, no napriek tomu nenechal spoluhráčov v štichu a Vítkoviciam pomohol k postupu medzi osmičku najlepších. Do série proti rivalovi z Třinca však už nebol schopný nastúpiť a jeho celok aj z toho dôvodu na favorita hladko nestačil 0:4 na zápasy. „Teraz po play-off to už môžeme povedať. Sluší sa oceniť prístup kapitána Romana Poláka, vyzdvihnúť jeho obetavosť pre tím – od polovice februára nastupoval na zápasy so zlomenou nohou! Záver základnej časti i play-off proti Olomoucu odohral na krv, cez bolesť, ale nemohol zostať stranou. Rozhodol sa ísť do zápasov aj cez zranenie! Klobúk dole, Poly, a díky!" napísal vítkovický tím na svojom twitterovom účte. Teď už to můžeme říct. Sluší se ocenit přístup kapitána Romana Poláka, vyzdvihnout jeho obětavost - Závěr základní části i play off s Olomoucí odehrál se zlomenou nohou! Na krev, přes bolest, sám se rozhodl jít do zápasů i přes zranění!



Klobouk dolů Poly a díky! pic.twitter.com/YCftWFB7Y2 March 25, 2022