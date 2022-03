Diváci plakali po vystúpení ukrajinskej dvojice: Silný odkaz svetu!

Prebiehajúce MS v krasokorčuľovaní vo francúzskom Montpellieri priniesol veľmi dojímavý moment! Ukrajinská dvojica Oleksandra Nazarovová, Maksym Nikitin nastúpili v jednoduchých dresoch v národných žlto-modrých farbách a svoje vystúpenie predviedli na národné tóny. Po ich emotívnom vystúpení zožali potlesk postojačky a ako kamery odhalili, mnoho divákov sa neubránilo slzám.

Nazarovová a Nikitin žijú aj trénujú v ukrajinskom meste Charkov, ktoré je jedno z najviac postihnutých miest ruskou agresiou. Pred hrôzami vojny sa im podarilo utiecť do Poľska, v čom im pomohli reprezentanti Natalia Kaliszeková s Maksymom Spodyrijevom.

Ukrajinská dvojica vyvolala veľkú vlnu emócií a po svojom vystúpení na MS 2022 poslala do sveta silný odkaz. „Pre nás je veľmi dôležité, aby sa celý svet dozvedel, čo sa práve teraz deje na Ukrajine. Rusko pácha zverstvá, nech to všetci vedia. MS pre nás nie sú len súťaž, je to niečo väčšie,“ vyhlásila Nazarovová. „Naši ľudia sú v nebezpečenstve, prichádzajú o svoje domovy. Verím, že zvýšime povedomie o tom, čo sa u nás deje,“ doplnil ju Nikitin.

Ukraine’s Oleksandra Nazarova and Maxim Nikitin rhythm dance at #WorldFigure is such a celebration of life. It’s so poignant and raw with emotions. I love the audience’s heartwarming response to them too 🥲💙💛 pic.twitter.com/C5GPEmB8RE