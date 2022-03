Slováci v Osle proti Nórom ťahali za kratší koniec, rozhodli dva góly v priebehu dvoch minút

Slovenskí futbalisti prehrali v piatkovom prípravnom zápase s Nórskom v Osle 0:2. Oba góly inkasovali v druhom polčase v priebehu dvoch minút, najprv sa presadil hviezdny Erling Haaland, ktorého nasledoval kapitán severanov Martin Ödegaard. Zverenci Štefana Tarkoviča odohrajú ďalší prípravný duel v utorok proti Fínsku v španielskej Murcii.

Slovensko tak nezlepšilo svoju vzájomnú bilanciu s Nórmi a prehralo v treťom zo štyroch vzájomných zápasov. V drese hostí absolvovali reprezentačnú premiéru Martin Regáli a Christián Herc.

Nórsko - Slovensko 2:0 (0:0)

Góly: 77. Haaland, 79. Ödergaard. Rozhodovali: Gestranius - Aravirta, Alakare (všetci Fín.), ŽK: Normann, Ödergaard, - Haraslín, Škriniar

Nórsko: Nyland - Pedersen, Östigärd, Hanche-Olsen, Björkan (81. Ryerson) - Ödergaard, Normann (71. Thorstvedt), Berge (71. Aursnes) - Sörloth (71. Dähli), Haaland (81. Berisha), Elyounoussi

SR: Rodák - Koscelník (46. Sekulič), Valjent, Škriniar, Hancko - Lobotka (84. Herc), Hrošovský (67. Bero) - Suslov (35. Regáli), Duda (68. Strelec), Haraslín (83. Jirka) - Almási

V prvom polčase malo jasnú prevahu domáce mužstvo, už v prvej minúte stretnutia sa zverenci kouča Solbakkena dostali k rohovému kopu, ktorý však skončil po hlavičke Östigärda nad Rodákovou bránou. Nóri boli o niečo aktívnejší aj vo zvyšku prvej desaťminútovky, do šance sa dostal Elyounoussi, ktorý opečiatkoval strelou z voleja brvno. Slováci sa dostali do prvej príležitosti v 15. minúte, keď z veľkého vápna vystrelil Haraslín.

Zvyšná polhodina bola jednoznačne v réžii Nórov, okrem prevahe pri držaní lopty aj útočnej aktivite sa dostávali aj do štandardných situácií po fauloch zo strany hostí. Veľkou oporou bol brankár Rodák, ktorý najprv vyrazil na rohový kop druhý vážny pokus Elyounoussiho a následne zlikvidoval Ödergaardovu prudkú strelu z hranice šestnástky. V 36. minúte si premiéru v reprezentačnom drese odbil premiéru útočník Ružomberku Regáli, ktorý nahradil zraneného Suslova. Elyounoussi o minútu neskôr nepremenil ani tretie väčšiu šancu, keď prestrelil.

Druhé dejstvo bolo o niečo vyrovnanejšie, no do prvej vážnej príležitosti sa opäť dostal domáci celok, keď Rodák druhýkrát bravúrne zakročil proti Elyounoussi, ktorý sa ho pokúsil prekonať strelou k vzdialenejšej žrdi z ľavej strany šestnástky. V 66. minúte mohol svoj tím poslať do vedenia Hrošovský, strelou z hranice šestnástky však trafil len žrď.

Prekonať Rodáka sa v 77. minúte podarilo najväčšej hviezde nórskeho mužstva, Haalandovi. Ten premenil nahrávku Thorstvedta za obranu, ktorú z blízkosti poslal k vzdialenejšej žrdi. Len o dve minúty zvýšil na 2:0 z utešenou technickou strelou kapitán Ödergaard, ktorý v 88. minúte takmer upravil na trojgólový rozdiel z priameho kopu.