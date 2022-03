Ťažkoodenci napadli fanúšikov Třinca: Zaútočili na nás ako prví, bráni sa polícia

Štvrtý a zároveň posledný duel štvrťfinálovej série českej hokejovej extraligy medzi Třincom a Vítkovicami mal nepríjemnú dohru. Medzi ťažkoodencami a třineckým fanklubom totiž došlo k fyzickému stretu, čo si vyžiadalo niekoľko zranených.

Fanúšikovia úradujúceho majstra k incidentu vydali oficiálne prehlásenie a situáciu už riešia s právnikmi. „Po slovných provokáciách prešli fanúšikovia Vítkovic k hádzaniu predmetov medzi třineckých fanúšikov, prevažne to boli plastové poháre od piva. Niektorí naši fanúšikovia si neudržali nervy na uzde a skúsili si to vybaviť so súperom z očí do očí. Usporiadateľská služba situáciu celkom zvládla, bohužiaľ do haly nabehli ťažkoodenci, ktorí to začali riešiť po svojom. Výsledkom bolo niekoľko napadnutých obuškami, iných zasiahli slzným sprejom," opísal situáciu predseda fanklubu Marek Borda.

Vrchní predstavitelia domáceho klubu odmietli udalosti komentovať. Keďže nevedia, čo sa presne stalo, odkázali sa na políciu. Tá vydala nasledujúce stanovisko. „Po včerajšom hokejovom stretnutí v Ostrave došlo pri odchode třineckých fanúšikov v útrobách štadióna k eskalácii napätia a vzájomnému napádaniu medzi týmito fanúšikmi a zvyšnými fanúšikmi vítkovického tímu. Vzhľadom k situácii si na mieste bezpečnostná agentúra vyžiadala policajtov. Policajti vyzvali fanúšikov k ukončeniu protiprávneho konania."

„Niektorí zákonné výzvy nerešpektovali, jedného z policajtov napadli a spôsobili mu zranenie. Policajti použili proti agresívnym jedincom donucovacie prostriedky. Nikto z fanúšikov si na mieste nevyžiadal lekárske ošetrenie. Pri zákroku policajti zaistili jednu osobu podozrivú z priestupkového konania a jednu osobu podozrivú z trestného činu zadržali."