Dušan Švento trénuje vo vychýrenej akadémii: Prečo sa nechce posunúť k mužom?

Potichu, bez fanfár. Na začiatku roka 2018 týmto spôsobom ukončil úspešnú futbalovú kariéru bývalý reprezentant Dušan Švento (36). O pol roka sa stal trénerom v známej mládežníckej akadémii Red Bullu Salzburg, teda v klube, kde predtým úspešne päť rokov pôsobil ako hráč. Práca s talentmi z celej Európy ho napĺňa a aj kvôli rodine zatiaľ nepremýšľa o tom, že by trénoval seniorské tímy.

Švento sa pred štyrmi rokmi rozhodol, že skončí aktívnu kariéru najmä pre zdravotné problémy s kolenom. „Už som nechcel, aby mi po každej príprave opúchalo. Rozmýšľal som, čo ďalej, a po pol roku som nastúpil ako tréner do Salzburgu,“ povedal na úvod bývalý reprezentant. Akadémiou rakúskeho klubu prešlo mnoho známych futbalistov, jedným z nich je aj najväčší súčasný talent Nór Erling Braut Haaland, ktorý včera nastúpil v prípravnom zápase proti Slovensku (skončil sa po uzávierke tohto vydania).

„Ja som ho videl iba na tréningoch, keď som prišiel za svojimi bývalými spoluhráčmi. Ale aj to mi stačilo, aby som zistil, aký supertalent to je,“ pokračoval Švento, ktorý má momentálne na starosti kategóriu do 18 rokov. „Práca ma úplne pohlcuje. Stále mám čo robiť. Tréningy, ich rozbory, štatistiky, plánovanie. To všetko mi zaberá veľa času,“ prezrádza, čo všetko ho zamestnáva. Jeho veľkou výhodou je, že počas hráčskeho pôsobenia tu zanechal výborný dojem a aj fakt, že manželka Carola pochádza zo Salzburgu. „Aby sme boli blízko aspoň k jednej časti rodiny, tak sme sa rozhodli, že zostaneme v Salzburgu,“ vysvetľoval rodený Ružomberčan, prečo zostal žiť vo štvrtom najväčšom rakúskom meste. Aj z neho však pozorne sleduje dianie v slovenskej reprezentácii.

„Viem, že na tieto dva zápasy neboli nominovaní niektorí skúsení hráči a šancu dostanú mladší. Je to dobré, tréner bude mať možnosť pozrieť si ich prípadných nástupcov,“ domnieva sa Dušan, ktorý kvôli rodine zatiaľ nepremýšľa o tom, že by v dohľadnom čase posunul vyššie a začal trénovať seniorov.

„Mám dvoch synov Dušana a Damiana, ktorí majú tri a šesť rokov. Chcem s nimi tráviť čo najviac času, to je teraz to najdôležitejšie. Ten čas by mi už nikto nevrátil,“ dodal Švento.