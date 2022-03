Besedin, futbalista Dynama Kyjev a repre, ušiel s rodinou do Španielska: Okupantom želám najhoršiu smrť!

Tá bezradnosť je nepredstaviteľná! Charkov postupne mizne pod bombami ruských agresorov. V druhom najväčšom ukrajinskom meste, kde žilo jeden a pol milióna obyvateľov, vládne porovnateľná spúšť ako počas druhej svetovej vojny, keď ho dobyli nacisti. Po 81 rokoch je v ňom opäť takmer všetko zničené. Futbalista Artem Besedin (25) si od žiaľu utiera oči.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V Charkove sa narodil. Chodil tam do športovej školy a hrával v mládežníckych tímoch Arsenalu i Metalistu. V šestnástich rokoch odišiel do Kyjeva a odvtedy je súčasťou slávneho Dynama. Po vypuknutí vojny ušiel s manželkou a so štyrmi deťmi do Španielska. „Moje rodné mesto je vymazané z povrchu zeme,“ povedal pre tribuna.ua. „Je mi do plaču, keď vidím, ako sa Charkov ničí. Dúfam, že ľudia, ktorí to urobili, zomrú najhoršou smrťou. Rovnako tak ich vedenie.“

Besedin sa rozhodol pre útek, hoci veľa futbalistov ostalo v krajine. Jeho športová kariéra je momentálne neistá. Odpojil sa od klubu, ktorý evakuovali do Drohobyču vo Ľvovskej oblasti na bezpečnejšom západe Ukrajiny. „Vojna je veľká hrôza. Ruská federácia sa musí za ňu zodpovedať. Nik jej to nikdy neodpustí. Je veľmi bolestivé sledovať, ako sa ruská populácia správa. Sú to zombie a vymyté mozgy, ktoré úplne nechápu, čo sa u nás deje. Túžim, aby na to doplatili a mali sa raz tak zle ako my teraz.“

V tejto sezóne ukrajinskej ligy odohral šikovný útočník dvanásť zápasov a strelil päť gólov. Netuší, čo bude ďalej. Vie však, že na prvom mieste je rodina, ktorú musel ochrániť. V Charkove ostali jeho príbuzní. „Otec tam je stále. Mamu, babku a krstnú dcéru zobral nedávno brat na západ krajiny. Sú tam relatívne v bezpečí.“ Artem priznal, že v Rusku nemá kamarátov-futbalistov. Zdôrazňuje, že je stále potrebné vyvíjať tlak, aby došlo k zodpovedajúcej reakcii ruského obyvateľstva.