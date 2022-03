Syn hokejovej legendy, krídelník AS Trenčín Demitra ml.: Lucas začal trénovať, ukázal aj priateľku!

Tvrdo maká, aby sa opäť objavil na ligových trávnikoch! Reč je o krídelníkovi futbalového klubu AS Trenčín Lucasovi Demitrovi (18), synovi hokejovej legendy Pavla Demitru († 36), ktorý tragicky zahynul pri leteckom nešťastí v roku 2011. Lucas v posledných mesiacoch chýbal v zostave Trenčína pre svalové problémy, ale už trénuje a postupne zvyšuje fyzickú záťaž. Na sociálnej sieti sa nedávno pochválil aj svojím súkromím. Ukázal priateľku Vanesu, ktorá už nejaký čas stojí po jeho boku!

Lucas začínal rovnako ako jeho slávny otec Pavol pri hokeji, ale po tragickej smrti presedlal na futbal a vyrastal pod hradom Matúša Čáka. Vlani dostal v jarnej časti šancu aj v prvom tíme Trenčína, dokonca strelil aj góly proti Dunajskej Strede či bratislavskému Slovanu a v lete podpísal aj viacročný kontrakt. „Je to veľmi dobrý pocit podpísať profesionálnu zmluvu. Vnímam to ako vďaku zo strany klubu a teraz je rad na mne, aby som im splatil dôveru,“ vyjadril sa vlani v lete pre Nový Čas Demitra mladší.

V tomto fortunaligovom ročníku však na zelených trávnikoch už niekoľko mesiacov nútene absentuje pre zdravotné komplikácie. „Lucas mal opakované svalové problémy. Už však naskočil do tréningového procesu, postupne zvyšuje záťaž a zapája sa aj do cvičení so spoluhráčmi v A-tíme. Keď bude pripravený a tréner ho nominuje, bude opäť hrať,“ reagoval hovorca klubu Martin Galajda.

Lucas sa na sociálnej sieti nedávno pochválil aj svojím súkromím. Už nejaký čas je zaľúbený a randí s atraktívnou brunetkou Vanesou. Aj jeho rodičia Pavol a Majka sa spoznali v mladom veku a ich vzťah obdivovalo celé Slovensko. „Prepáčte, ale k môjmu súkromiu sa nebudem vyjadrovať,“ reagoval talentovaný futbalista, ktorý o pár dní oslávi 19. narodeniny.

Demitrov syn má okrem návratu na futbalové trávniky aj študijné povinnosti na gymnáziu. Momentálne je už v maturitnom ročníku a o pár týždňov ho čakajú aj záverečné skúšky.