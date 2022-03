Veľká cena Saudskej Arábie v ohrození? Neďaleko okruhu došlo k raketovému útoku!

Skupina rebelov totižto zaútočila na ropný sklad spoločnosti Aramco, čo vyústilo do mohutného výbuchu. Z fabriky následne bolo možné sledovať hustý čierny dym, ktorý si na neďalekej trati všimli aj jazdci „efjednotky". Úradujúci majster sveta Max Verstappen (24) mal dokonca obavy, že v plameňoch je práve jeho monopost. „Cítim, že niečo horí. Som to ja?" pýtal sa inžinierov do vysielačky.

Na udalosti okamžite zareagovalo vedenie motoristického seriálu, ktoré sa rozhodlo situáciu zatiaľ pozorne sledovať, no v prípade nepriaznivého vývoja je v hre aj zrušenie Veľkej ceny Saudskej Arábie.

#Breaking | A few minutes ago, the Houthis attacked Jeddah and hit Aramco’s petroleum facilities in Jeddah, west Saudi Arabia, a loud explosion was heard and a fire broke out. pic.twitter.com/IW0nivmxVt