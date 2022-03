Kapitánku má každý tím, nadporučíčku len Pruské: Finále nebude jej rozlúčkou

Favorizovanej Nemšovej bude v derby o florbalový extraligový titul počnúc nedeľou stáť v ceste aj policajná preventistka!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Sympatická Petra Kňažková pomáha a chráni v Trnave, na tréningy a zápasy pravidelne putuje vyše hodiny hore Váhom do 2-tisícového Pruského, kde patrí k oporám miestneho ŠK 98.

„Cesta je našťastie vždy príjemná, pretože mám tú najlepšiu možnú spoločnosť – spoluhráčku Lenku Lenčéšovú, ktorá ako ja býva v Seredi,“ vysvetľuje Petra, o ktorej klebety tvrdia, že bundu a čiapku si nedáva dolu ani v 30-stupňových horúčavách. Miluje krasokorčuľovanie a v súkromí sa stará o troch psíkov, dve morčatá, zajaca i škrečka.

FINÁLE NEBUDE ROZLÚČKOU

Má 34 rokov a v lige pôsobí už od zrodu súťaže v sezóne 2005/2006 (so 60 kanadskými bodmi sa vtedy stala najproduktívnejšou hráčkou). Prestížne finále nebude jej rozlúčkou s palubovkami: „Plánujem pokračovať. Tréner Vladimír Gábor nám predostrel víziu, ktorá sa mi páči. Navyše, v Pruskom je skvelý kolektív, dievčatá mám naozaj veľmi rada.“

Niekdajšia reprezentantka SR Kňažková sa po sezóne stane kapitánkou, Renáta Reseková však nepríde o funkciu: „Momentálne som nadporučíčka a v júni ma čaká povýšenie. Práve s Lenkou si teda z Renáty robíme srandu, nech si dáva pozor na konkurenciu. V skutočnosti by som jej však pásku nikdy nezobrala: ona je dokonalá kapitánka, ktorá nás vždy dokáže podporiť a motivovať.“

Petra v rámci svojej osvetovej práce predovšetkým prednáša žiakom druhého stupňa základných škôl o trestnoprávnej zodpovednosti a šikane vrátane tej kybernetickej. Venuje sa však aj prevencii v oblasti drogovej trestnej činnosti, obchodovania s ľuďmi či podvodov na senioroch. Okrem toho rieši pracovné úrazy príslušníkov policajného zboru a škodové udalosti.

TRETIE DERBY O TITUL

Pruské v základnej časti Hyundai extraligy prehralo oba duely s Nemšovou a skončilo na štvrtej pozícii o dve priečky za rivalom, ale v semifinále play-off vyradilo lídra po dlhodobej fáze a úradujúceho majstra Kysucké Nové Mesto. Oprávnene teda má najvyššie ambície.

„Očakávam rýchly a kvalitný florbal. My budeme hrať uvoľnene a užívať si každú sekundu. Súper je veľmi kvalitný a má skúsené hráčky. Musíme plniť pokyny trénera a sústavne sa koncentrovať,“ predznamenáva Petra Kňažková, ktorá si počas kariéry zahrala aj za FBC Strikes Sereď, ŠK Slávia SPU DFA Nitra a ŠK Dragons Ružinov Bratislava.

„Veľmi sa tešíme, že diváci už môžu fandiť bez obmedzení, čím pozývam priaznivcov užiť si celú finálovú sériu,“ vyzýva útočníčka s dvojkou na drese Peťa, ktorá do budúcnosti nemá v úmysle zložiť uniformu a stať sa florbalovou trénerkou: „Nie som príliš trpezlivá, takže na lavičke by to asi nedopadlo dobre.“

Pruské má domáce prostredie v Dubnici nad Váhom, 10 km vzdialená Nemšová zase v Trenčíne. V minulosti bojovali vo finále dvakrát. V roku 2010 sa zo svojho zatiaľ jediného titulu radovala Nemšová, v roku 2013 sa jej Pruské revanšovalo a získalo jeden zo svojich štyroch primátov.