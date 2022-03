Budúcnosť trénera Šilhavého pri Česku: Zlomí mu krk neúspešná baráž?

Česká futbalová reprezentácia vo Švédsku dlho a statočne bojovala o šancu postúpiť do finále baráže o majstrovstvá sveta. Desať minút pred koncom predĺženia súboja v Štokholme rozhodlo o výhre domáceho výberu útočné duo Robin Quaison a Alexander Isak.

Švédi sa vo finále baráže stretnú s Poliakmi v Chorzówe, Čechov čaká príprava vo Walese.

Futbalová verejnosť očakávala jednoznačný postup Švédov, ale Česi sa zomkli a na ihrisku pôsobili kompaktne ako tím. Hráčov trénera Jaroslava Šilhavého mohli v zápase mrzieť nepremenené šance.

"Sme sklamaní. Starostlivo sme sa pripravovali, hrali sme spolu Euro, a tak sme chceli ísť aj na majstrovstvá sveta. A rozhodla jedna šanca, žiaľ na strane Švédska," povedal smutný kapitán Tomáš Souček pred kamerou ČT Sport, cituje ho portál iDnes.cz

Česká defenzíva nastúpila v netradičnom systéme zahranom na troch obrancov. Domáci ju zlomili až v 110. minúte. V tom čase obe mužstvá vyčkávali na chybu toho druhého a duel mal namierené do penaltového rozstrelu.

"Vedeli sme, že pokutové kopy môžu prísť. Preto sme nechceli urobiť chybu, chceli sme to zahrať na protiútoky. Gól sme dostali my, je to smola, musíme vstať a ísť ďalej,“ podotkol Souček.

Dvadsaťsedemročný hráč londýnskeho West Hamu United FC ďalej povedal, že Švédom pomohlo aj domáce prostredie s päťdesiattisícovou žlto-modro kulisou. Českú reprezentáciu čaká v utorok namiesto duelu o postup v Poľsku nevďačný priateľský zápas s Walesom, ktorý, naopak, svoje semifinále baráže o majstrovstvá sveta proti Rakúsku zvládol víťazne.

"Bol to pre nás sen dostať sa na majstrovstvá sveta, ďalší šampionát bude až o štyri roky, plno hráčov tu už nebude," nechal sa počuť odchovanec pražskej Slavie. V súčasnosti sa špekuluje aj o budúcnosti trénera Šilhavého. "Počul som, že má veľkú podporu. My hráči za ním stojíme. Sme jeden tím a vždy urobíme pre reprezentáciu maximum,“ zakončil český stredopoliar Souček

Zatiaľ čo na majstrovstvá Európy postupujú českí futbalisti pravidelne, na svetovom šampionáte hrali v samostatnej histórii iba raz, ešte v roku 2006.