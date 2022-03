Sexi Novozélanďanka Toni Storm: Ďalšia wrestlerka sa našla na sexuálnom webe

Nie je prvá, a určite ani posledná! Krásna wrestlerka z Nového Zélandu Toni Storm (26), vlastným menom Toni Rossall sa rozhodla zmeniť džob. Z ringu si to namierila na stránky so šteklivým obsahom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Už od polovice marca má kanál na sexuálnom portáli Only Fans, kde dráždi svojich priaznivcov. Navyše sa zdá, že si túto zmenu zamerania svojho života aj užíva!

Toni Storm tak urobila tri mesiace potom, čo vedenie svojho zamestnávateľa, organizáciu WWE požiadala o uvoľnenie z kontraktu. V utorok 29. marca jej vyprší 90-dňová výpovedná lehota, a tak si bude môcť robiť to, čo bude chcieť. Ak bude chcieť zápasiť, tak bude môcť zápasiť kdekoľvek sa jej zapáči. Ak sa bude chcieť venovať novému džobu, tak sa bude pretŕčať stále menej oblečená a plniť sľub, ktorý dala: a to, že bude predplatiteľom ponúkať množstvo exkluzívneho materiálu. Nevylúčila, že by sa to mohlo skončiť aj vlastnou stránkou.