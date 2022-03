Na premiérový zásah stále čaká: Cháru delili centimetre od prvého gólu

Mohol to byť jeho prvý gól v drese New York Islanders. Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára (45) zaznamenal dva plusové body pri víťazstve New Yorku Islanders nad Detroitom 5:2.

Chára hral viac ako 21 minút, mal jednu strelu na bránku. Slovenský obranca svojim výkonom pomohol k udržaniu vedenia 2:0 v prvej tretine, keď Islanders ubránili oslabenie o dvoch hráčov, ktoré trvalo minútu a 40 sekúnd. “Zdeno Chára bol kľúčovým hráčom v tomto oslabení. Svojou dlhou hokejkou zabral veľa miesta a pozične to odohral skvele. Podľa mňa to bol kľúčový moment zápasu. Red Wings mohli dať jeden, alebo dva góly a dostať sa do zápasu, alebo uložiť deti a ísť spať,” chválil Cháru tréner Islanders Barry Trotz. Pastrňák rozložil hetrikom Černákovu Tampu, víťazný debut Wedgewooda Štyridsaťpäťročný Chára mohol v závere pri dlhej hre hostí bez brankára prvýkrát v sezóne skórovať, ale jeho dva ďalekonosné pokusy skončili tesne vedľa prázdnej bránky. Slovenský obranca nazbieral v 53 zápasoch tejto sezóny 9 asistencií, na prvý gól čaká. Bez streleného gólu ukončil len svoju prvú sezónu v NHL, keď v ročníku 1997-98 odohral 25 zápasov.