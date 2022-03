Taliani píšu opäť o národnej katastrofe, Macedónci rozpútali bujaré oslavy

Taliansko prehralo v baráži so Švédskom a prvý raz od roku 1958 si na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku nezahralo.

Teraz sa situácia opakuje. Taliani nezvládli barážový duel so Severným Macedónskom (0:1) a po druhý raz za sebou budú na svetovom šampionáte chýbať.

„Zbohom majstrovstvá sveta, zbohom majstrovstvá Európy, zbohom všetko,“ píše dnes Gazzetta dello Sport. Úradujúci európsky šampión je na kolenách, celé Taliansko plače.

Naopak, raduje sa Severné Macedónsko. V Palerme na pôde favorita dosiahlo mužstvo, ktorému vo svetovom rebríčku patrí 67. miesto senzačnú výhru.

