Severné Macedónsko v kvalifikácii MS senzačne vyradilo Taliansko, Švédsko rozhodlo proti Čechom v predĺžení

Duel v Palerme rozhodol presným zásahom v nadstavenom čase Aleksandar Trajkovski. V priamom súboji o premiérovú účasť na MS sa Severné Macedónsko stretne s Portugalskom, ktoré si poradilo s Tureckom 3:1. Ďalším postupujúcim tímom je Wales, ktorý zdolal rakúsku reprezentáciu 2:1.

Taliani mali v Palerme prevahu, no napriek veľkým šanciam sa im obranu súpera nepodarilo preraziť. Balkánsky tím hral húževnato a snaha sa vyplatila v nadstavenom čase, keď Trajkovski prekonal brankára Gianluigiho Donnarummu strelou z diaľky.

Donnarumma is so rubbed 😂 what a goal by North Macedonia though pic.twitter.com/3YU1mS7zDE