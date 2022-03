Lukašenkova obľúbenkyňa terčom kritiky: Zásadne odsúdila sankcie voči športovcom

Štvornásobná olympijská šampiónka v biatlone Darja Domračevová (35) prostredníctvom sociálnej siete Instagram odsúdila sankcie v podobe vylučovania ruských a bieloruských športovcov z medzinárodných súťaží.

Bieloruská športová legenda vo svojom príspevku nasjkôr vyjadrila obavy o ľudí na Ukrajine, kde ruská armáda pácha vojnové zločiny. Konkrétneho vinníka celej tejto obrovskej tragédie však neoznačila.

„Bojím sa a verím, že vojna skončí a onedlho zavládne mier. Bohužiaľ, ale už si to vyžiadalo obrovské množstvo obetí. Žiadny politický cieľ by nemal stáť ľudské životy," začala písať rodáčka z Minsku, no následne už prešla ku kritike sankcií, ktorým čelia reprezentanti dvoch vyššie spomínaných štátov, „je podľa mňa úplne naivné myslieť si, že vylúčenie Ruska a Bieloruska z medzinárodných súťaží pomôže vyriešiť vojenský konflikt. Podľa môjho názoru takéto kroky len prispejú k ďalším rozbrojom v spoločnosti."

„Šport má šancu priniesť svetu mier, spájať, nie rozdeľovať. Vyzývam k tomu, aby sme túto šancu využili," vyzýva s tým, že trestaní by mali byť len jednotliví športovci za konkrétne previnenia.

Na vyjadrenie ženskej biatlonovej hviezdy v komentári ostro zareagoval aj jej niekdajší mužský kolega z nemeckej reprezentácie „A aké je teda riešenie? Pokračovať, akoby sa nič nedialo, nie je správne. Rusko začalo vojnu. A zakázať v športe len jeho vlajku je slabá sankcia," napísal Erik Lesser.