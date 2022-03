Reprezentačný útočník takmer prizabil protihráča: V následnej bitke si poradil aj s jeho pomstiteľom

Dve štvrťfinálové série Kaufland play-off Tipos extraligy sa už naplno rozbehli. Hneď prvé stretnutia priniesli množstvo emócii na ľadovej ploche, no azda najviac ich bolo možné vidieť na útočníkovi Nitry Adriánovi Holešinskom (26).

„Corgoňom" vstup do vyraďovacích súbojov vôbec nevyšiel, keď v domácom prostredí podľahli Popradčanom hladko 0:4. Bronzový medailista z Pekingu chcel s nepriaznivým vývojom stretnutia ešte niečo spraviť, čo si odniesol hosťujúci Samuel Mlynarovič (31) a River Rymsha (25). Necelých 8 minút pred záverečnou sirénou si preto Holešinský vyhliadol skúsenejšieho protihráča a tvrdým zákrokom ho narazil na mantinel.

Zatiaľ čo popradský rodák na ľade nehybne ležal, do reprezentačného útočníka sa pustili viacerí „kamzíci". Najväčšiu aktivitu vyvinul vyššie spomínaný Američan, ktorý chcel patrične pomstiť svojho spoluhráča. V bitke však ťahal za kratší koniec. Holešinský síce vďaka tejto pasáži vyburcoval fanúšikov na tribúnach, no na priebeh zápasu to už nemalo žiadny vplyv.