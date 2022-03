Futbalisti Slovenska štartujú dnes sezónu prípravným zápasom v Nórsku: Ustráži Škriniar zabijaka Haalanda?

Foto

Rok reparátu! Slovenskí futbalisti majú čo naprávať. Postup na MS do Kataru prehajdákali proti trpaslíkom a v Lige národov spadli až do suterénu - C-divízie. Súčasťou prípravy na návrat do béčka je aj dnešný priateľský duel v Osle proti Nórsku.