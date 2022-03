Natália Hejková povedie zverenky na 14. Final Four: Smola, že idemena naj favoritky

Nadšenie vystriedalo sklamanie, ktoré sa razom zmenilo na odhodlanie! Také stavy duše sa v krátkom čase vystriedali u legendárnej basketbalovej trénerky Natálie Hejkovej (67) po postupe jej zvereniek z USK Praha do Final Four Európskej ligy. Nadšenie bolo z postupu po dominantnej jazde a sklamanie dorazilo po tom, ako sa dozvedela meno semifinálového súpera...„Fenerbahce ide práve na nás, to je smola,“ poznamenala Natália Hejková, ktorá si je už dnes istá, že jej tím nastúpi odhodlane a kožu lacno nepredá.

„Fenerbahce ide práve na nás, to je smola,“ poznamenala pre portál isport.cz Natália Hejková, ktorá si je už dnes istá, že jej tím nastúpi odhodlane a kožu lacno nepredá, hoci sa bude hrať v Istanbule. Ten vyhral súboj o právo zorganizovať 8. - 10. apríla Final Four, keď sa núkali mestá všetkých štyroch tímov, ktoré sa prebojovali do semifinále, teda aj Praha, aj Šopron, aj Salamanca. V jeho prospech hovorili silné ekonomické zázemie a hala s kapacitou viac ako 13-tisíc divákov.

Basketbalistky USK Praha postup vydreli až v treťom súboji s talianskym Schiom (90:77). „Som nadšená. Chutí to super, ale táto sezóna bola trošku zvláštna. Narýchlo nám menili súpera po vylúčení ruských tímov... A v situácii, keď máme kopu zranených, to fakt nebolo jednoduché. O to viac postup teší,“ spustila skúsená trénerka, ktorej chýbali zranené opory Srbka Dragana Stankovičová či Slovenka Barbora Bálintová.

Pre jej USK to je už piaty štart v tejto fáze elitnej pohárovej súťaže, prvý po trojročnej pauze. Pre Hejkovú, ako sme už spomínali, štrnásty. Z nich sa tešila z piatich triumfov. A to dvakrát s Ružomberkom, dvakrát so Spartakom Moskovská oblasť a raz aj so svojím súčasným tímom USK Praha.