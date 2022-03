Mladí vodnopólisti z Ukrajiny našli v Šamoríne druhý, nielen športový domov: Na hraniciach sa spoznali podľa čiapky

Môžu trénovať ďalej! Klub vodných pólistov zo Šamorína prijal 13 detí z Kyjeva a z Ľvova a chystá sa zobrať ďalšie. Mladí športovci tak sú nielen v bezpečí, ale môžu aj trénovať. Predsedu klubu Michala Kratochvíla (39) dojímajú ľudia z jeho okolia, ktorí robia všetko pre to, aby sa tu deti mali čo najlepšie a nič im nechýbalo. Začali dokonca i s výučbou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Mám v Kyjeve známeho trénera Antona Girdvoina, ktorého poznám z čias, keď som ako legionár pôsobil v Saudskej Arábii. Boli sme vždy v občasnom kontakte, a keď sa začala invázia, tak som mu napísal, ako sa má a či s niečím môžem pomôcť. Našťastie sa mal a zatiaľ má dobre, je momentálne mimo Kyjeva na dedine,“ spustil Michal, ktorý pokračoval: „Potom som sa spýtal našich vodnopólových rodín, či by sme vedeli umiestniť pár ukrajinských detí s matkami, aby malí mohli trénovať s našimi a mohli žiť ako-tak normálny život. Stretlo sa to s pozitívnou reakciou a už sa to rozbehlo.“

Len jedna mama

Deti sú z Kyjeva a z Ľvova, kde je Anton trénerom chlapčenského kyjevského družstva. Po deti na hranice do Vyšného Nemeckého sa vydal sám Michal Kratochvíl s priateľkou Lesankou. „Okolnosti sa zbehli tak, že väčšina matiek z rôznych dôvodov ostala na Ukrajine. S deťmi prišla len jedna ukrajinská mama. Navzájom sme sa nepoznali a mali sme na hranici len jedno znamenie - moju vodnopólovú čiapku,“ prezradil Michal a pridal aj detaily: „Momentálne máme 12 chlapcov a jedno dievča. Jedno dieťa mám ja doma, časť detí je ubytovaná v rodinách v Šamoríne a v Dunajskej Lužnej a časť je v ubytovni s ukrajinskou mamou, ktorá tu má jedného syna.“

Ďalšie deti

Tréningy boli pre deti oslobodením od zla, ktoré ich postretlo. „Do tréningu sa zapojili úplne prirodzene,keďže práve vekovo podobné deti máme aj my v klube. Hneď si porozumeli. Deti už dokonca nabehli na výučbu slovenčiny a angličtiny a pracujeme na tom, aby sme v priebehu tohto týždňa dostali k nám ešte asi 9 detí a jednu alebo dve matky,“ dodal Michal, ktorý je nadšený z toho, ako sa týmto spojili rodiny v jeho klube.