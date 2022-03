Ukrajinský futbalista Unie Tarnów priznal: Môj otec sa volá Vladimir Putin

To meno je jeho prekliatím. Najmä v dnešnej dobe! Uvedomuje si to naplno ukrajinský futbalista Viktor Putin (27), ktorý už siedmy rok pôsobí v rôznych poľských kluboch a ktorý sa bojí každého telefonátu domov.

V rozhovoroch pre poľské portály gol24.pl a temi.pl porozprával o osobných skúsenostiach s ruskou inváziou na Ukrajinu aj o tom, že mu hrdlo zviera, keď má povedať: „Môj otec sa volá Vladimir Putin.“

Mladík okamžite dodáva, že ide len o podobnosť priezvisk s kremeľským lídrom, ktorý sa naozaj volá ako jeho otec. Viktor Putin priznal, že jeho najbližšia rodina nie je úplne v bezpečí, pretože žije v oblasti, ktorú momentálne okupujú Rusi. „Nikto z rodiny nie je zranený, ale moji najbližší sú neustále pod paľbou. Pred pár dňami vybuchol tankový náboj 50 metrov pred naším domom, v záhrade...“ porozprával futbalista s tým, že vždy, keď telefonuje s rodinou, počuje zvuky streľby.

Ofenzívny stredopoliar Unionu 26. februára, teda dva dni po vypuknutí vojny, oslávil 27. narodeniny. To už tri dni vedel, že u nich doma sa začala vojna. Aj ho hnevá, ale súčasne chápe príbuzných, ktorí nechceli opustiť Ukrajinu, pretože nechceli opustiť svoj domov.

„Ťažko sa mi definuje to, čo zažívam. Je to niečo strašné. Neustále si opakujete, že to, čo sa deje vo svete, je nemožné. To, čo zažívam, je však nič proti tomu, čo zažívajú moji príbuzní... Cítim sa strašne zle, že je tam moja rodina a ja som tu,“ dodal ešte Viktor Putin, ktorý priznal, že nezvažuje zmenu priezviska a organizuje pomoc svojim rodákom. Vítal ich na hraniciach, zabezpečoval im dopravu, bývanie, prekladal. To robí stále, ale už sa vrátil k futbalu, ktorý pre neho v prvých dňoch vojny neexistoval.

Trampoty s menom

Ukrajinský futbalista ich zažil mnoho. Aj sa rozplakal, keď nedávno počas zápasu fanúšikovia jeho Unie vyvesili transparent s nápisom „Nie každý Putin je nepriateľ. Vrah!“ Zažil však aj toto: „Keď som mal desať rokov a odchádzal som s Dynamom Kyjev na turnaj do Ruska, vojaci na hranici mi zasalutovali, možno zo žartu, možno si mysleli, že som syn ruského prezidenta,“ spomína rodák z Chersonu.