Slováci pred zápasom v Nórsku: Tarkovič môže skúšať nových hráčov i herný systém

Marcový prípravný dvojzápas slovenských futbalistov v Nórsku a s Fínskom bude dôležitou súčasťou prípravy na júnový štart 3. ročníka Ligy národov 2022/2023.

V ňom majú Slováci jednoznačný cieľ vrátiť sa do B-divízie. Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič má priestor na vyskúšanie nových hráčov, prípadne herného systému. Už pôvodná nominácia bola "ochudobnená" o množstvo odskúšaných opôr, ktorých kouč nepotreboval vidieť v reprezentačných dueloch. Aj potom však do nej zasiahli vynútené absencie a tak doznala ešte viacerých zmien.

Stabilní reprezentanti ako Marek Hamšík, Dušan Kuciak, Peter Pekarík, Juraj Kucka, Ján Greguš, Róbert Mak, Vladimír Weiss ml. či Denis Vavro dostali voľno. V tíme sa objavili dvaja nováčikovia Martin Regáli a Christián Herc, po dlhšom čase sa do tímu vrátil Boris Sekulič či Adam Zreľák. Zreľáka ale vyradilo zranenie a na jeho miesto prišiel Róbert Boženík. Pre zdravotné dôvody následne postupne vypadli aj nedoliečení Albert Rusnák a Ivan Schranz, resp. chorý Martin Dúbravka. Nahradili ich František Plach a Erik Jirka.

Podľa Tarkoviča je ale v tíme dostatok kvality, pri neúčasti tradičných mien preberú úlohu lídrov obranca Milan Škriniar so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom, ktorí v drese Interu Miláno a SSC Neapol bojujú o titul v talianskej Serie A.

"Máme hráčov, ktorí pravidelne nastupovali aj v konkurencii tých, čo tú teraz nie sú. Či už je to Bero, Duda, Lobotka, Hrošovský v strede ihriska. Máme dosť hráčov, ktorí dokážu kreativitu previesť do zápasovej podoby. Verím, že sa chopia príležitosti a v strede ihriska budeme fungovať tak, ako máme predstavu v prechodovej fáze do útoku aj obrany. Verím, že zápasy herne veľmi dobre zvládneme," povedal tréner SR.

Štyridsaťdeväťročný kouč SR si môže vyskúšať aj nové veci v hernom systéme. Potvrdil, že sa v úvahách venoval aj možnosti hrať vzadu s troma obrancami: "Ale budem o tom ešte hovoriť s hráčmi. Na jeseň sme v zlepšenej fáze preferovali nami zabehnutý systém a nechcel by som narušiť to, čo začalo dobre fungovať. Plánujeme prezentovať ešte viac kvality. Predpokladám, že Nóri aj Fíni budú hrať v rôznych systémoch. Nóri hrajú so štyrmi obrancami, Fíni s troma, takže si môžeme vyskúšať rôzne veci do rôznych systémov. Myslím si ale, že tie zápasy v Lige národov budú iné ako tieto."

Duel Slovákov s Nórskom bude v poradí štvrtým vzájomným stretnutím týchto súperov v doterajšej histórii. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi podľahol výber trénera Jozefa Adamca v Osle domácej reprezentácii 0:2, v marci 2010 dokázali severania zvíťaziť na štadióne v Žiline 1:0, v poslednom vzájomnom dueli, v novembri 2017, pri reprezentačnej rozlúčke Jána Ďuricu, zaznamenali Slováci víťazstvo 1:0. Pôvodne bol štvrtý vzájomný zápas týchto súperov na programe 6. júna 2020, Európska futbalová únia (UEFA) však nakoniec v dôsledku prepuknutia pandémie v Európe júnový asociačný termín zrušila a zápas sa nehral. Aktuálne patrí Nórsku v rankingu FIFA 45. miesto, Slováci sú hneď za ním na 46. pozícii. V kvalifikácii o postup na MS 2022 do Kataru sa umiestnili Nóri, rovnako ako Slováci, na nepostupovom 3. mieste. V G-skupine skončili za Holandskom a Tureckom.

Prípravný zápas s Nórskom má výkop v piatok 25. marca o 18.00 h na Ullevaal Stadion, domovskom štadióne nórskej reprezentácie s kapacitou 28.000 divákov. Zápas povedú fínski rozhodcovia, hlavnému Mattiasovi Gestraniusovi budú na čiarach pomáhať Jan-Peter Aravirta a Mikko Alakare. Z Osla sa výprava SR presunie do mesta na juhovýchode Španielska, do Murcie – dejiska prípravného stretnutia s Fínskom (utorok 29. marca o 18.00 h).

Prípravný zápas, piatok 25. marca, Ullevaal Stadion, Oslo (18.00 SEČ):

Nórsko - SLOVENSKO

rozhodujú: Mattias Gestranius - Jan-Peter Aravirta, Mikko Alakare (všetci Fín.)

Aktualizovaná nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie:

brankári: František Plach (GKS Piast Gliwice), Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Holec (AC Sparta Praha)

obrancovia: Martin Koscelník (FC Slovan Liberec), Boris Sekulič (Chicago Fire FC), Martin Valjent (RCD Mallorca), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (FC Inter Miláno), Dávid Hancko (AC Sparta Praha), Jakub Holúbek (GKS Piast Gliwice), Vernon De Marco (ŠK Slovan Bratislava)

stredopoliari: Patrik Hrošovský (K.R.C. Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Christián Herc (Grashopper Club Zürich), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Tomáš Suslov (FC Groningen), Erik Jirka (Real Oviedo)

útočníci: Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Martin Regáli (MFK Ružomberok), Ladislav Almási (FC Baník Ostrava), Dávid Strelec (Spezia Calcio)