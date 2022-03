Jaroslav Halák dostal po zápase v Colorade opasok: Znamená to pre mňa veľa

Konečne parádny výkon! Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák (36) sa vytiahol proti najlepšiemu tímu NHL. Jeho Vancouver vyhral na ľade Colorada 3:1.

Halák mal 32 úspešných zákrokov, prekonal ho iba Nazem Kadri v 47. minúte. Rodáka z Bratislavy vyhlásili za prvú hviezdu zápasu.

Halák vychytal tretie víťazstvo v sezóne, prvé od 31. januára. Väčšinu ročníka kryl chrbát tímovej jednotke Thatcherovi Demkovi, ktorý chytal od začiatku v predchádzajúcich deviatich dueloch Canucks.

"Je vždy pekné dosiahnuť výhru v tejto lige, nikdy to neomrzí," vyhlásil slovenský brankár. "Myslím si, že väčšinu zápasu sme hrali celkom dobre. Treba uznať kvality súpera, no naši chalani tvrdo bojovali. Colorado má skutočne skvelý tím, no my sme boli schopní nehrať podľa jeho nôt. Snažili sme sa držať nášho herného plánu," citoval Haláka oficiálny webový portál súťaže.

Halák, ktorý napriek špekuláciám o výmene napokon zostal vo Vancouveri, sa bude snažiť pomôcť tímu k postupu do play off: "Nevedel som, čo sa stane, či zostanem v tíme, alebo ma vymenia. Dnes je to už jasné a ja sa môžem koncentrovať na Vancouver, aby som vydal zo seba maximum, keď dostanem šancu."

Tridsaťšesťročný brankár po stretnutí dostal od spoluhráčov opasok pre najlepšieho hráča zápasu. "Znamená to pre mňa veľa. Všetci podali fantastický výkon po celých 60 minút. Zaslúžili sme si zvíťaziť," povedal neskôr Halák v šatni.