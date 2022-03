Majster sveta sa dozvedel krutú správu od lekárov: Vrátila sa mu zákerná choroba!

Bývalý halový majster sveta v skoku o žrdi Tim Lobinger (49) zvádza ťažký boj. Vrátila sa mu zákerná choroba!

Nemeckému atlétovi diagnostikovali v marci roku 2017 leukémiu. Vďaka náročnej liečbe pomocou kmeňových buniek sa mu podarilo prežiť.

"Povedali mi: Máš v lepšom prípade tri až päť rokov, pokiaľ sa vedecky nič nestane. Už je to päť rokov. A vďaka vede tu dnes stále sedím," opísal odvážny bojovník Tim.

Najťažšie pre neho je, keď si uvedomí, že zrejme neuvidí vyrastať svoje deti. "Môj malý syn tento rok nastupuje do školy, dcéra sa v lete vydáva. Keď to vidíte a viete, že už to asi nezažijete, je to hrozné," zveril sa s najhoršími myšlienkami.

"Pokiaľ sa to bude ťahať ešte dva, tri roky, určite zasa bude existovať možnosť terapie. Ak mám šancu jedno percento, beriem to," dodal halový majster sveta z roku 2003 v Birminghame. Teraz sa ale dozvedel krutú správu od lekárov. Zákerná rakovina sa mu vrátila...