Bývalá hviezda Arsenalu bráni vlasť: Rusov sa nebojím

Ukrajinec hrával po boku Henryho, Bergkampa či Ljunberga. S Arsenalom Londýn počas úspešného obdobia vyhral Premier League, ale teraz zvádza oveľa náročnejší boj.

V kabíne Arsenalu visel pred zápasom s Leicesterom dres Lužného. Londýnsky klub chcel týmto gestom podporiť svojho bývalého hráča a jeho vlasť.

„Počul som o tom a začal som sa na ten zápas pripravovať," prezradil s úsmevom Lužnyj pre stanicu Sky Sports. „Bolo to pre mňa milé prekvapenie. Chcel by som Arsenalu za podporu poďakovať. Za seba aj za moju vlasť. Ďakujem všetkým ľuďom v Británii a britskej vláde za pomoc."

't was an easy decision to go back home and fight for your xounrty', Arsenal great Luzhny returns home to frontline pic.twitter.com/ojqlGbugtQ